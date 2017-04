Lasten uutiset

Vantaalla on testattu, kuinka koulukuraattorit voivat hyödyntää sosiaalista mediaa työssään oppilaiden kanssa.



Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, johon voi ottaa yhteyttä esimerkiksi kouluun, kavereihin tai perheeseen liittyvissä mieltä askarruttavissa asioissa.



Sosiaalinen media eli some tarkoittaa esimerkiksi erilaisia sovelluksia, joissa voi jakaa ja vastaanottaa tietoa. Esimerkiksi YouTube, Instagram ja WhatsApp ovat osa somea.



Lupaavia tuloksia osoittanut kuraattoreiden somekokeilu alkoi Vantaalla keväällä 2014.



Kokeilussa kuraattoreita auttoi eri ikäisistä oppilaista muodostunut asiantuntijaryhmä. Oppilaat kertoivat kuraattoreille somen käytöstä ja laitteista.



Kuraattorien viestittely oppilaiden kanssa lisääntyi, kun he alkoivat käyttää työssään erilaisia somekanavia. Älypuhelimet helpottivat yhteydenottoa oppilaiden ja kuraattorien välillä.



Kokeilu osoittautui niin hyväksi, että nyt Vantaan kaikilla noin 40:llä kuraattorilla on käytössään älypuhelimet ja tabletit.



Tämän ansiosta koululaiset voivat olla kuraattoreihin yhteydessä helpommin kuin ennen.



Somen ansiosta yhteydenpidon tapoja on monia. Joidenkin mielestä kirjoittaminen on paras tapa kertoa ajatuksistaan, mutta toisista se voi tuntua hankalalta. Silloin voi lähestyä kuraattoria vaikka ääni- tai kuvaviestillä.



Lisäksi kuraattorit voivat ilmoittaa esimerkiksi Instagramissa, milloin ovat koululla tavattavissa.