Avaruuden musta aukko saatiin kuvattua ensimmäistä kertaa

Lasten uutiset

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tähtitieteilijät onnistuivat kuvaamaan mustan aukon ensimmäistä kertaa. Musta aukko on todella tiheä taivaankappale, joka on syntynyt esimerkiksi tähden luhistuessa avaruudessa.



Mustan aukon kuvaaminen kesti viisi yötä. Sen aikana saatiin kuvattua neljä miljoonaa kertaa auringon massan kokoinen musta aukko nimeltä Sagittarius A*.



Kuva ei kuitenkaan ole vielä valmis, sillä sen kehittämiseen menee kuukausia, kertoo uutistoimista AFP.



Jos kuva onnistuu, se voi auttaa selvittämään, miten maailmankaikkeus sai alkunsa. Samalla saattaa selvitä myös se, mistä maailmankaikkeus koostuu.



Kuvan ottamiseen tarvittiin noin maapallon kokoinen havaintolaite, joka oli yhdistetty eri mantereiden kahdeksasta radioteleskoopista.



Tämän virtuaaliteleskoopin tarkkuus on suunnilleen yhtä hyvä kuin kameran, joka pystyisi ottamaan valokuvan kuussa sijaitsevasta golfpallosta, kertoi projektin vetäjä Michael Bremer AFP:lle.



Musta aukko Sagittarius A* on suunnilleen keskellä Linnunrataa. Linnunrata on galaksi, jossa muun muassa Maa sijaitsee.