Milloin kevät oikein tulee?

Lasten uutiset

Viime päivinä Suomen sää on tehnyt mitä kummallisimpia temppuja. Lunta ja räntää on tullut vähän väliä, vaikka kohta on jo toukokuu.Maanantaina vietetään vappua, joka on minulle aina merkinnyt kevään tuloa. Toukokuun keskilämpötila on yleensä ollut kymmenen asteen tienoilla Helsingissä, joten tämänhetkinen noin kuuden asteen lämpötila on kaukana kevätsäistä.Moni muukin on valitellut asiaa viime päivinä somessa, ja osa on jopa ihmetellyt, tuleeko kevät ollenkaan tänä vuonna.Mielestäni huono sää ei silti automaattisesti merkitse tylsää vappua. Serpentiinit ja naamiaisasut ovat hauskoja, vaikka ulkona sataisikin kaatamalla. Muistakaa kuitenkin pukeutua lämpimästi, jos lähdette ulos vapputorille. Sade saattaa säätiedotuksen mukaan yllättää!Kirjoittaja on HS:n Lasten uutisten tuottaja.