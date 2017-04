Lasten uutiset

Viikonloppuna vietetään vappua, kevään, ylioppilaiden ja työläisten juhlaa. Aku Ankka ei voi kehuskella ylioppilastutkinnolla, mutta häntä jos ketä voi pitää oikeana työn sankarina. Akulla on nimittäin ansioluettelossaan työkokemusta sadoista eri ammateista aapisnitojasta öylättileipuriin.



Miten ihmeessä riippumattoa rakastava laiskuri on ehtinyt kokeilla niin valtavaa määrää toinen toistaan kummallisempia pestejä? Kenties siksi, että Akun työsuhteet kestävät harvoin muutamaa päivää pidempään. Yleensä hän möhlii jollakin katastrofaalisella tavalla, koska on yliarvioinut omat kykynsä, ja seurauksena on potkut ilman yt-neuvotteluja. Saman katon alla majailevat Tupu, Hupu ja Lupu olisi kuitenkin elätettävä, joten uusia töitä on haettava aina tilaisuuden tullen. Useimmin Akun tapaa Kattivaaran margariinitehtaan liukuhihnan äärestä tai Roope-sedän rahasäiliöstä kolikkoja kiillottamasta.



Joku voisi pitää Akua täydellisenä surkimuksena, mutta asian voi nähdä toisinkin. Kuinka moni jaksaa yhtä sinnikkäästi nousta jaloilleen toistuvien epäonnistumisten jälkeen? Akun rohkeus, ennakkoluulottomuus ja loputon usko omiin kykyihin saavat hänet yrittämään aina uudestaan ja kokeilemaan työtehtäviä, joita ei ennestään osaa. Työ tekijäänsä opettaa!