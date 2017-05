Aleksanterinteatteri kuntoon

Lasten uutiset

Helsingissä sijaitseva Aleksanterinteatteri on aika hieno ulkopuolelta ja sen sali myös (siellä missä on esityksiä), mutta siellä missä tanssitunnit pidetään ei ole yhtään siistiä.



Joskus kun tullaan saliin, salin lattialla on banaaninkuoret tai opettajan komeron päällä on purkka. Se ei käy päinsä!



Muutenkaan salit eivät ole hyvässä kunnossa. Salin lattiassa on pari reikää sellaisen tanssimaton alla. Jos tanssii kärkitossuilla ja osuu siihen reikään, voi satuttaa jalkansa. Tanssimattoja on teipattu yhteen, ja joskus niiden teipit lähtevät ja niihin voi kompastua.



Minun ehdotukseni olisi, että joka salin eteen tulisi ovikoodi, niin ettei kuka tahansa vain tulla saleihin ja tehdä mitä haluaa. Toinen ehdotus olisi, että saleissa olisi kameravalvonta. Siitä voisi sitten nähdä, kuka on sotannut salia.



Lotta Ruf, 10 vuotta