Lasten uutiset

Lintujen

Aikoinaan

Ilman

http://www.hs.fi/tiede/art-2000005195431.html

sulat ja höyhenet ovat niille elintärkeitä. Eri lintulajien sulat ovat keskenään erilaisia.Kun linnut sukivat itseään, ne laittavat sulat ja höyhenet toimivaan järjestykseen. Sulat ovat jäykkiä höyheniä.matelijoiden suomuista koostuneet sulat ja höyhenet ovat keratiinia eli samaa ainetta kuin ihmisen hiukset ja kynnet.Höyhenten määrä vaihtelee eri linnuilla. Eniten höyheniä on pohjoisilla alueilla viihtyvällä pikkujoutsenella, jolla voi olla jopa 25 000 höyhentä. Suurin osa niistä on päässä ja kaulassa. Pikkuisella sinitiaisella taas on noin 1 500 höyhentä.sulkia lintu ei voi lentää. Siipisulkien määrä vaihtelee eri linnuilla melko vähän. Jokainen pudonnut sulka on ollut linnulle arvokas, sillä siipisulkia on vain kymmeniä.Kun lintu lentää, sulat toimivat nerokkaasti. Linnun nostaessa siipiään käsisulat kääntyvät niin, että niiden väliin tulee rakoja, joista ilma pääsee läpi. Kun lintu taas iskee siipensä alas, sulat kääntyvät takaisin, jolloin syntyy kantava pinta.Eri lajeilla on erityyppisiä höyheniä. Esimerkiksi pöllöjen höyhenet ovat pehmeitä, jotta ne voivat liitää äänettömästi.