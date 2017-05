Lasten uutiset

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sota Minun mielestä sota on pelottava ja näin on varmaan muistakin. Nykyaikana on vielä sotaa. Monta ihmistä on kuollut - lapsia, naisia ja miehiä. Mutta haluan tietää, miksi ihmisiä tapetaan.



Yksi heistä oli minun setä, joka oli Irakin armeijassa. Minun setäni taisteli Isistä vastaan. Haluan, että maailma tekee jotain tälle asialle, sillä Isis on kaikkialla. Esimerkiksi terroristi-iskuja on viime aikoina tapahtunut Belgiassa, Englannissa, Ranskassa, Turkissa ja Ruotsissa. Minä olen kiitollinen Suomelle siitä, että Suomi suojaa kansaansa koko ajan.



Haidar



Lopettakaa sota Miksi ihmiset sotivat ja tappavat toiset ihmiset? Puolet maailmasta on keskellä sotaa.



Jos ihmiset haluaisivat, he voisivat lopettaa sodan yhdessä.



Sota pitää lopettaa, eikä sitä saa aloittaa taas uudelleen.



Hal



Kouluun pääsy Haluan , että kaikki pääsevät kouluun ja kaikilla olisi mahdollisuus opiskella. Haluan, että tyttöjä ja poikia kohdeltaisiin samalla tavalla. Toivottavasti kaikki pääsevät kouluun.



Esimerkiksi joissakin Aasian ja Afrikan maissa ei pääse kouluun, koska koulu maksaa tai tyttöjä aliarvioidaan.



Mutta minä pääsen Suomessa ilmaiseksi kouluun ja saan ilmaista ruokaa.



Noore



Puhelimen käyttö koulussa Minusta puhelimia ei saisi käyttää välitunnilla, koska lapset käyttävät nettiä ja julkaisevat kuvia muista ilman lupaa nettiin, eivätkä he enää tee mitään muuta.



Ja jos kaikki ovat puhelimilla paitsi yksi, esimerkiksi jos hänellä ei ole puhelinta, niin hänelle voi tulla ulkopuolinen olo.



Mutta minusta tunnilla saa käyttää puhelinta vain opetukseen ja opettajan luvalla. Koska silloin jotkut käyttävät puhelimia ilman opettajan lupaa, esimerkiksi silloin kun opettaja lähtee pois luokasta.



Aino



Julkinen liikenne eli joukkoliikenne Minusta julkiset liikennevälineet, eli bussit, metrot, raitiovaunut ja junat, ovat järkevä tapa kulkea. Julkisilla pääset paikasta A paikkaan B vaivattomasti.



Metrot ovat mielestäni nopein tapa liikkua Ruoholahden ja Vuosaaren välillä, mutta keskustassa kannattaa liikkua raitiovaunulla tai bussilla, koska metro ei kulje esimerkiksi Jätkäsaareen. Junilla voit taas matkustaa vaikka Espooseen. Busseillakin pääsee Espooseen, mutta junat ovat nopeampia.



Muista aina maksaa matkasi, tai voit saada sakot! Julkinen liikenne on suositeltavaa ja vähemmän saastuttavaa!



Alma