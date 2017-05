Lasten uutiset

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pelien hinta Kaikki pelit, kuten esimerkiksi tietokonepelit, ovat kalliita, ja myös pelivälineet ovat kalliita. Pelien hintoja pitäisi laskea, koska ne kehittävät muun muassa päättelyä ja älyä.



Lähes kaikki pelit valmistetaan halpatuotannolla esimerkiksi Kiinassa. Peleissä maksaa kuitenkin tuotemerkki: Pelihiiri, jossa Logitech-merkkiä, maksaa siten paljon enemmän kuin hiiri ilman merkkiä. HyperX-merkkinen vastaava hiiri maksaakin huomattavasti vähemmän, kuin kalliilla tuotemerkillä varustettu hiiri. Mielestäni pelituotteiden hinta pitäisi laskea.



Roni



Kalat Minun mielestäni se on eläinrääkkäystä, kun kaloja pidetään liian pienissä akvaarioissa, vaikka kalojen pitäisi olla isoissa ja leveissä akvaarioissa.



Välillä, kun menen eläinkauppaan katsomaan kaloja, niin yhdessä pienessä akvaariossa on useita kymmeniä kaloja. Kalat eivät pysty uimaan kunnolla sellaisissa akvaarioissa. Minun mielestäni kalat pitäisi laittaa isompiin akvaarioihin.



Hande



Harrastus Koululaisten on hyvä harrastaa jotain, koska siitä voi olla lapselle hyötyä. Hän oppii jotain uutta. Hänellä ei tule olemaan tylsää. Hän tietää, mitä hänen pitää tehdä koulun jälkeen ja sitten koulu menee hyvin. Hänestä voi tulla isona joku ammattilainen tai hänestä voi olla hyötyä isona johonkin liikuntapaikkoihin.



Mutta yleensä lapset tykkäävät vaihtaa lajiaan johonkin muuhun. Heistä tulee hyviä harrastajia kaikissa paikoissa, joten harrasta mitä haluat, ole fiksu pelaaja niin sinusta tulee hyvä jonain päivänä.



Nurdin



Nettivelhot Tiedätte kai hakkerit? Jos tunnet hakkerin, niin suosittele häntä lopettamaan hakkerointi, koska siitä ei seuraa mitään hyvää. Hakkeroimalla voit tehdä mitä vaan: voit vaikka tunkeutua toisten pankkitileille tai tunkeutua hyvin salaisiin tietoihin.



Minun mielestäni hakkerit pitäisi vain poistaa, koska he aiheuttavat paljon harmia. Jos he jäävät kiinni, niin tulee siitä ainakin vankilareissu. Toivon, että nämä velhot vain katoavat joskus.



Rasmus



Valehteleminen Valehteleminen on tosi väärä teko tässä elämässä! Valehtelemisen lanka on tosi lyhyt eli jos valehtelet jollekin, esimerkiksi äidille, isälle tai kaverille, niin koskaan voi tietää milloin se valhe paljastuu.



Siksi on olemassa sanonta: valehtelun lanka on lyhyt. Se valhe, jota voi luulla pieneksi, mutta ehkä maailman edessä se voi olla suuri valhe ja se voi viedä myös niin pahoihin ongelmiin. Silloin kukaan ei enää usko sinuun, vaikka olisit kadulla huutamassa apua. Kukaan ei enää usko sinuun, joten he eivät tule auttamaan, koska he arvaavat, että valehtelet heille.



Minun mielestäni on tosi paha asia valehdella, mieluummin puhuisi totta koska se helpottaa oloani ja se olisi parempaa. Mutta jos olet yksi niistä valehtelijoista, niin lopeta se, koska se voi myös viedä poliisia vaativiin ongelmiin. Muista: älä koskaan valehtele isoja juttuja. Sattumalta voi ehkä suusta tulla valheita, mutta yritä välttää myös niitä. Muista olla rehellinen!



Mozan



Valehteleminen Minun mielestä valehteleminen on huono juttu, koska valehteleminen voi tuoda toiselle ihmiselle pahan mielen.



Valehtelemisen lanka on liian lyhyt. Esimerkiksi jos tänään valehtelit äidille tai isälle tai kaverille, niin hän voi saada valheesi selville huomenna, viikon tai kuukauden päästä - tai jopa vuoden päästä. Siksi ei kannata valehdella. Mieti sitä, että miksi valehteleminen on paha asia? Minäkin mietin sitä, ja jos saat vastauksen, niin jätä se omaan mieleen.



Melak