Mielipide: Kaikilla tulisi olla mahdollisuus kulkea kouluun haluamallaan tavalla

Lasten uutiset

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Aamuisin kouluun tai töihin mennessä näkee monenlaisia pyöräilijöitä, jotka ovat kaikki eri ikäisiä ja tasoisia. Koulu- tai työmatka taittuu helposti ja nopeasti pyörällä. Samalla saa raitista ilmaa ja liikuntaa hauskalla tavalla.



Joistakin kouluista löytyy kuitenkin erilaisia sääntöjä ja rajoituksia pyöräilyyn liittyen. Miksi pyöräilyyn on tehty sääntöjä?



Pyöräilyyn liittyvät säännöt kouluissa koskevat yleensä turvallisuutta tai pyöräilijän ikää. Vaikka sääntöjä ei olisi kirjattu suoraan koulun järjestyssääntöihin, niitä saattaa silti löytyä.



Koulun pihalla saattaa olla pyöräilykielto tai nuorimmat oppilaat eivät saa pyöräillä kouluun ilman erityislupaa. Säännöt saattavat tuntua turhille ja samalla rajoittavat hauskanpitoa.



Säännöt on kuitenkin laadittu kouluissa sen takia, koska niiden koetaan olevan hyödyllisiä. Pyöräilykypärän käyttö ja liikennesääntöjen tunteminen ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä.



Liikenteessä tulee olla varovainen, jolloin säännöt auttavat meitä toimimaan oikealla tavalla. Koulujen pyöräilysäännöt liittyvät yleensä samoihin asioihin, jolloin tarkoituksena on taata kaikille hyvä ja turvallinen ympäristö.



Joissakin tapauksissa säännöt voivat silti tuntua omituisilta, kuten pyöräilyn rajoittaminen koulumatkan tai iän takia. Asiaa voidaan tietenkin perustella turvallisuudella ja sillä, että käveleminen on parempi vaihtoehto, jos asuu aivan koulun lähellä.



Silti pyöräilystä ei koidu mitään haittaa, jos osaa toimia ohjeiden mukaan liikenteessä. Tällöin ei olisi tarpeellista kieltää pyöräilyä kokonaan kaikilta.



Kaikilla tulisi siis olla mahdollisuus kulkea kouluun haluamallaan tavalla riippumatta koulumatkan pituudesta tai omasta iästä, oli kyse sitten pyöräilystä, potkulautailusta tai jollakin muulla välineellä kulkemisesta.



Kirjoittaja on Lasten uutisten 16-vuotias TET-harjoittelija.