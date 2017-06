Lasten uutiset

Lukuvuosi Kiinassa – ”En tiedä haluanko muuttaa enää Suomeen”

Moi,

Meillä

Kiinaa

Englantia

kohta ensimmäinen lukukausi täällä on takanapäin ja olen oppinut paljon uutta. Minulla on ollut rankka ja tosi hauska kouluvuosi, ja olen tehnyt paljon asioita, joita Suomessa ei tulisi tehtyä.En tiedä, haluanko muuttaa enää Suomeen, tai haluanko mennä enää suomalaiseen kouluun. Kohta kaikki kaverini täällä Shanghaissa muuttavat takaisin heidän kotikaupunkeihinsa ja jään tänne yksin, mutta kai minä saan uusia kavereita.oli leirikoulut pari viikkoa sitten. Minä menin Nanbeihun. Me teimme siellä paljon asioita, jotkut kivoja ja jotkut ihan hirveitä. Matkan tarkoitus oli kehittää yhteishenkeä ja sosiaalisuutta. Meitä oli yhteensä kuusi ryhmää, jokaisessa ryhmässä oli 12 oppilasta.Herätys oli joka päivä seitsemältä. Aamupalan jälkeen oli erilaisia aktiviteetteja, kuten vuorikiipeilyä, leap of faith ja katapultin teko.Leap of faith oli sellainen 8-10 metriä korkea tolppa, jonka päälle kiivettiin. Siinä vieressä oli trapetsi, jolle hypätään ja koetetaan saada kiinni siitä, ja jos ei saa kiinni niin tippuu alas (turvavaljaat hidastavat putoamista). Vaikein kohta oli mennä tolpalle seisomaan. Trapetsiin osuminen oli vaikeata pienille ihmisille, koska se oli sen verran kaukana ja korkealla.Katapultin tekeminen oli hauskaa. Me teimme katapultin bambusta ja narusta ja laukaisimme vesi-ilmapalloja muita ryhmiä päin. Eniten jäi mieleen se, kun kaverit löysivät ison käärmeennahan.olen lukenut koko vuoden ajan viisi tuntia viikossa. Osaan kirjoittaa kiinalaisia merkkejä, osaan lukea vähän, mutta puhuminen on todella vaikeaa. En myöskään ymmärrä, kun kiinalaiset puhuvat, ne puhuvat niin nopeasti. Kiinankielen opettaja on tosi kiltti, mutta hän on tarkka siitä, miten merkkejä piirretään, ja kaikki pitää osata ulkoa.Muuten aineet ovat aika samanlaisia kuin suomalaisessa koulussa: matikkaa, tiedettä, englantia, yhteiskuntaoppia, musiikkia, liikuntaa ja käsityötä. Koulussa pitää kirjoittaa paljon aineita ja yhdistellä erilaisia oppimiaan asioita.Läksyt vievät välillä monta tuntia illassa, kun kaikki pitää kirjoittaa englanniksi ja harjoituksia on todella paljon. Usein valmiit läksyt lähetään paikallisen ”Wilma-systeemin” kautta opelle, joskus musiikissa pitää videoida esimerkiksi kun soittaa viulua ja laittaa video sinne.olen oppinut vuodessa todella paljon. Enää en edes huomaa, että puhun ja ajattelen englanniksi.Vapaa-ajallani olen kavereiden kanssa, käyn pelaamassa sählyä ja koulussa on myös partioryhmä, jossa olen käynyt. Shanghaissa välimatkat ovat todella pitkiä, kaikkeen siirtymiseen menee paljon aikaa. Metro on paras kulkuväline, mutta ruuhka-aikaan siellä on niin ahdasta ettei mahdu sisään.Olen tulossa Suomeen kesäksi ja olen innoissani, kun saan nähdä taas kaikki kaverini.12-vuotias Stella Äikäs on Lasten uutisten oma kirjeenvaihtaja Shanghaissa Kiinassa. Haluatko sinäkin kertoa elämästäsi ulkomailla muille lukijoille? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi!