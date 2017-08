Lasten uutiset

Onko lottovoitto syntyä Suomeen?

Vietin Vietin

Usein

Vaikka

kesällä kuukauden New Yorkissa kielikurssilla ja tapasin siellä paljon nuoria monista eri maista. Kielikurssi tarkoittaa matkaa, jossa nuori matkustaa johonkin maahan opettelemaan uutta kieltä.New Yorkissa huomasin, että tapaamieni nuorien elämä oli hyvin erilaista verrattuna meidän elämäämme täällä Suomessa. Heille oli iso yllätys, että esimerkiksi koulu on Suomessa ilmaista ja mukaan kuuluu sen lisäksi vielä ilmainen kouluruokakin.emme ymmärrä kuinka onnekkaita täällä Suomessa olemme. Monissa maissa lapsilla ei ole yhtä paljon oikeuksia ja vapauksia kuin meillä. Koulut voivat olla niin kalliita, että vanhemmilla ei ole varaa laittaa lastansa kouluun.Nuorempana ihmettelin, kun vanhemmat sanoivat, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Mutta nyt ymmärrän, että olemme todella onnekkaita, kun saamme elää Suomessa.kouluruoka siis maistuisikin pahalta, niin kannattaa muistaa, että se saattaa olla enemmän kuin joku lapsi saa ruokaa koko päivänä. Nyt, koulujen jälleen alettua, on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi kiireiden keskellä ja miettiä kuinka onnekkaita olemmekaan.Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille!