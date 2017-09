Lasten uutiset

Kansanedustajat pääsevät vihdoin uudistettuun Eduskuntataloon

Helsingin

Eduskuntatalossa

Eduskuntatalo

Äänestys

Kansanedustajat

keskustassa Arkadianmäellä sijaitsevan Eduskuntatalon peruskorjaus on saatu valmiiksi.Eduskuntatalon remontti aloitettiin vuonna 2015, ja se saatiin valmiiksi nyt kaksi vuotta myöhemmin.uusittiin muun muassa aulatilat, istuntosalin patsaat, kattoja ja kansanedustajien äänestyslaitteet.Pihamaalle levitettiin uutta nurmikkoa.Alla on kuvia uudistetusta Eduskuntatalosta.on rakennettu kansanedustajien työskentelypaikaksi. Kansanedustajien työ on päättää suomalaisten yhteisistä asioista ja kirjoittaa lait, joita Suomessa pitää noudattaa.Eduskunnassa työskentelee 200 kansanedustajaa. Neljän vuoden välein Suomen kansa äänestää eduskuntavaaleissa eduskuntaan haluamansa kansanedustajat.Kuka tahansa yli 18-vuotias Suomen kansalainen voi ilmoittautua ehdokkaaksi vaaleihin ja äänestää jotakuta ehdokasta. Itseäänkin saa äänestää, jos on ilmoittautunut ehdokkaaksi.suoritetaan äänestyskopeissa ympäri Suomea. Äänestyskopissa on seinällä juliste, jossa lukee ehdokkaiden nimet ja äänestysnumerot.Kopissa äänestäjä kirjoittaa lapulle haluamansa ehdokkaan äänestysnumeron ja palauttaa lapun vaalivirkailijalle. Lopulta äänet lasketaan, ja äänestyksen perusteella valitaan 200 kansanedustajaa.pääsevät tiistaina ensimmäisen kerran työskentelemään uudistetussa Eduskuntatalossa.