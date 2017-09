Lasten uutiset

Elämänkatsomustiedon suosio kasvaa kouluissa – osallistu äänestykseen!

(ET) opiskelu yleistyy vauhdilla Suomessa.Suomalaisissa kouluissa pitää valita, aloittaako uskonnon vai elämänkatsomustiedon oppitunnit. Kirkkoon kuuluvat oppilaat laitetaan lähes aina uskonnon opetukseen.Yhä useammalle oppilaalle valitaan kuitenkin elämänkatsomustieto. Samalla yhä useampi koulun aloittava oppilas ei kuulu kirkkoon.Vuonna 2010 helsinkiläisissä kouluissa oli noin 4 000 elämänkatsomustiedon opiskelijaa, kun tänä vuonna heitä on jo 7 000.noin seitsemän kymmenestä on jonkin kirkon jäsen. Kirkko kuuluvat voivat osallistua esimerkiksi jumalanpalveluksiin ja moniin erilaisiin kerhoihin. Kirkko myös auttaa apua tarvitsevia. Lisäksi kirkkoon kuuluvat voivat mennä kirkossa naimisiin.Ne lapset, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen ryhmään päätyvät usein elämänkatsomustiedon oppitunneille. Alle 18-vuotiaiden kohdalla päätöksen oppiaineesta ja kirkkoon kuulumisesta tekee lapsen vanhemmat.Perinteisesti Suomessa uskonnon opiskelu on ollut selvästi yleisempää kuin elämänkatsomustiedon.oppitunneilla opetetaan oppilaan omaa uskoa. Yleisin uskonto Suomessa on kristinusko.Tunneilla opetetaan myös muita uskontoja sen mukaan, mihin uskontokuntiin oppilaat kuuluvat.Elämänkatsomustiedon tunneilla opiskellaan paljon samoja asioita kuin uskonnon tunneillakin. Oppiaineessa ei kuitenkaan keskitytä uskontoihin samalla tavalla kuin uskonnon tunneilla.Molemmissa oppiaineissa tähdätään yleissivistykseen, mutta se tehdään eri näkökulmista. Sekä uskonto että ET pyrkivät siihen, että oppilaat ymmärtäisivät maailmaa paremmin.Yleissivistys tarkoittaa sellaista osaamista, johon kuuluu tärkeät tiedot ja taidot sekä hyvät tavat.