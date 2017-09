Lasten uutiset

”Älkää seuratko tätä rumaa ja kauheeta tyyppii” – Lähetä Lasten uutisille ehdotus, miten some-kiusaamista vois

Helsingin Sanomissa julkaistiin keskiviikkona juttu, jossa esiteltiin muutamia kertomuksia nettikiusaamisesta. Tekstipätkät ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskustelupalstalta, jossa keskustellaan nimettöminä kiusaamisesta.



Kertomukset ovat surullisia ja ikäviä, mutta niitä on tärkeä nostaa esiin, jotta kaikki ymmärtäisivät, ettei kiusaaminen ole ikinä hyväksyttävää.



Jutun lopussa voit ehdottaa keinoja, miten some- ja nettikiusaamista voisi estää.



”Älkää seuratko tätä rumaa ja kauheeta tyyppii” ”Eräs tyttö meidän luokalla on kiusannut mua kauan. Tämä koulukiusaaminen loppui kuraattorin puhutteluun, mutta se on voimistunut somessa. On haukuttu, tehty kuvistani pilakuvia ja laitettu ne Instagramiin kuvateksillä: Älkää seuratko tätä rumaa ja kauheeta tyyppii.”



Whatsapp-kiusaaminen on erityisen ikävää ”Minulla Whatsapp-kiusaaminen on sellaista, että minut ignorataan [jätetään huomioimatta] kokonaan, eli kaikki vaan lukee viestin mutta ei vastaa, jos esimerkiksi kysyn jotain tärkeää. Kerran jopa ainoat ystäväni koulustani tekivät Whatsapp-ryhmäkeskustelun ja lisäsivät muut ystäväni paitsi minut. Se ei tuntunut kivalta, sillä minulle tuli sellainen olo, että he puhuivat minusta pahaa siellä.”



Instagram-kuva ei kelvannut kavereille ”Minulle huudellaan koulussa Instagramiin laittamastani kuvasta, jossa olin muokannut kuvaa. Koulumme kahdeksasluokkalaiset alkoivat huudella lähelläni ’miksei vaa hyväksy itteensä sellasena ku on, ja jos ei hyväksy ni alkais reenaa’. He katsoivat kuvaani ja nauroivat sekä imitoivat Snapchatiin kuvaa, minkä olin aiemmin laittanut Instagramiin.”



”Harmittaa, kun en uskalla enää pitää käyttäjätiliä julkisena” ”Mua ala-asteella kiusannut tyttö löysi Instagramista keppihevostallitilini. Hän on myös levitellyt tätä ja kommentoinut kuviini kaikkea loukkaavaa. Estin hänen käyttäjänsä ja ilmoitin ylläpidolle. Harmittaa, kun en uskalla enää pitää käyttäjätiliä julkisena.”



Salasanaa ei kannata antaa kellekään ”Annoin yhden kuvagallerian salasanan parhaalle kaverilleni, koska hänellä ei ollut omaa profiilia siellä. Nyt meille tuli pieni välirikko, ja kaverini on sitten mennyt vaihtamaan salasanani ja mikä pahinta, hän on lähetellyt noloja viestejä ihastukseni kohteelle.”



Ehdota tähän omat ajatuksesi siitä, miten some-kiusaaminen saataisiin aisoihin!







Joitakin jutun sitaatteja on muutettu Lasten uutisten tyyliin sopivaksi.