Afganistanissa siepattu suomalaisnainen pääsi vapaaksi

Torstaina

Toukokuussa

Helsingin Sanomat

aamupäivällä Helsingin Sanomat julkaisi ilouutisen, kun tuli tieto, että siepattu suomalainen avustustyöntekijä on vapautettu Afganistanissa.Panttivankina ollut nainen työskenteli Afganistanissa avustustyöntekijänä eli hän auttoi ihmisiä sota-alueella.nainen siepattiin Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa. Sieppaajat olivat terroristeja.Terroristit vaativat naisesta lunnaita. Tämä tarkoittaa sitä, että terroristeille olisi pitänyt maksaa rahaa, jotta he olisivat vapauttaneet naisen. Vankia, jota pidetään siepattuna lunnaita vaatien kutsutaan panttivangiksi.Nainen vapautui tänään, mutta ei ole tietoa, onko lunnasrahat maksettu. Yleisesti Suomessa on kerrottu, ettei terroristien kanssa ei neuvotella, eikä heille makseta lunnaita.Nainen oli siepattuna lähes neljä kuukautta.ei ole julkaissut naisen nimeä missään vaiheessa, sillä häntä on haluttu suojella.