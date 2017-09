Lasten uutiset

Koululaiselta: Aikaisin heräämällä välttää kiireen

Onko sängyn pohjalta vaikea nousta aikaisin? Mitä jos nousisitkin sängystä kuudelta aamuina, jolloin menet kouluun kahdeksaksi, niin saisit viettää aamun ilman kiireitä? Kun nouset heti kuudelta, pystyt tekemään kaiken rauhassa ja huolellisesti eikä varmasti mikään unohdu.



Laita herätyskellosi huoneen toiseen päähän, jotta joudut nousemaan sängystä ylös pirinän sammuttaaksesi. Siitä alkavat aamutoimet!



Vanhempani eivät ymmärrä, kun herään aikaisin ja he itse heräävät kauheassa kiireessä ja huomaavat töissä, että kaikki on unohtunut kotiin.



Kun herään aikaisin, kerkeän tekemään paljon ja aikaa jää vielä johonkin kivaankin. Menen myös aina aikaisin nukkumaan, että olen pirteänä aloittamaan aamutoimet.



Iina Länttä, Nea Tarvonen ja Jenna Korpilahti



Mielipide on kirjoitettu Sanomalehtien liiton Meidän juttu -verkkolehteä varten. Lue lisää juttuja sivulta www.meidanjuttulehti.fi.