Lasten uutiset

Näin valmistuu välipala – Mitä oikeuksia suomalaisilla on?

Tänään Lasten uutisissa testataan välipaloja, jotka on helppo valmistaa itse koulun jälkeen. Pitkän koulupäivän jälkeen vatsassa kurnii usein jo kotiovella, mutta miten kolmen maukkaan välipalan valmistus onnistuu ilman vanhempien apua?



Tapaamme apulaisoikeusasiamiehen, joka kertoo, mitä oikeuksia kaikilla suomalaisilla on. Nyt kaikilla koululaisilla on mahdollisuus voittaa luokkaretki eduskuntaan ehdottamalla uutta perusoikeutta, eli kaikkia suomalaisia koskevia oikeuksia.



Kokeilemme myös millaista oli olla nuori kengänlankkaaja 50 vuotta sitten.