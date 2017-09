Lasten uutiset

Mitä syödään koulun jälkeen? – Kolme helppoa reseptiä

Pitkän

ohuita rieskoja margariinia tai tuorejuustoa broilerileikettä juustoa salaatinlehtiä tomaattia kurkkua

2 dl pakastemansikoita 1 avokado 1 banaani 1 prk maitorahkaa 2 dl maitoa ½ dl kaurahiutaleita

1 dl kaurahiutaleita 1 dl maustamatonta jogurttia 1 dl maitoa ¾ dl mustikoita puolikas omena raastettuna 1 rkl auringonkukansiemeniä ripaus kardemummaa

Pinnalle: mustikoita ja banaaniviipaleita

Reseptit: Marttaliitto. Lisää helppoja väli­palaohjeita löydät osoitteesta martat.fi.