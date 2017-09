Lasten uutiset

Raju maanjäristys runtelee Meksikoa – koulurakennus sortui

Voimakas

Nyt Meksikossa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomi

maanjäristys iski Meksikon México-nimisen pääkaupungin lähelle tiistaina.Maanjäristys on Maan peruskallion tärähtelyä, joka on voimakkaana hyvin tuhoisaa rakennuksille ja ihmisille. Tärähtelyä aiheuttavat tulivuorten purkaukset ja maan alla olevien mannerlaattojen liikehdintä.Maanjäristys saa rakennuksia sortumaan ja saattaa aiheuttaa maahan rotkoja, joihin ihmisiä voi pudota.sattunut maanjäristys on ollut todella tuhoisa.Useita ihmistä on kuollut. Lisäksi ihmisiä pelastetaan koko ajan romahtaneista raunioista.Ainakin yksi romahtanut rakennus on koulu.sijaitsee sellaisella alueella, jonne ei ole odotettavissa vaarallisia maanjäristyksiä.