Testaa tiedätkö, millaisia valokuvia saat ottaa ja julkaista Suomessa

Suomen perustuslain mukaan sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tähän perustuu myös oikeus kuvata vapaasti lähes mitä tahansa, tietyillä rajoituksilla.

Kuvan julkaiseminen on eri asia kuin kuvan ottaminen. Vaikka saat kuvata julkisella paikalla ketä vain ilman lupaa, tarvitaan yleensä henkilön suostumus kuvan julkaisuun, mikäli hänet tunnistaa kuvasta selvästi.

Aalto-yliopiston valokuvataiteen lehtori Hanna Weseliuksen mukaan kuvaamisen vapaus tuo Suomessa kuvaajalle paljon vastuuta, missä voi piillä myös ongelmia.

”Kuvaajan pitäisi kuvan ottamisen hetkellä olla tietoinen siitä, että kuva voi jatkaa elämäänsä sen ottamisen ja julkaisun jälkeen. Kuva voi päätyä mihin vain ja kuka vain voi muokata sitä netissä”, Weselius kertoo.

Eettisenä ohjenuorana Weselius pitää kuvan ottamiselle sitä, ettei sen ottaminen vahingoita altavastaajaa, eli esimerkiksi kuvan kohdetta.

”Periaatteessa saat kuvata psykoosissa olevaa ihmistä kadulla, mutta eihän se ole eettisesti oikein”, hän sanoo.

Weselius on huomannut nykyisin vallitsevan ilmapiirin, jossa ihmiset ovat entistä tarkempia siitä, ettei heitä kuvata ilman lupaa.

”Monet kokevat heidän kuvaamisensa henkilökohtaisena hyökkäyksenä, ja luulevat ettei heitä saa kuvata julkisilla paikoilla. Eri asia on, jos kuvattava on omalla pihalla tai edes omassa autossaan.”

