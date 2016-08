Juhannustanssit aloitti oikeusriidan ja uskonsodan 50 vuotta sitten – miksi Jumalan pilkkaaminen on Suomessa yhä rikos?

Fakta Jumalanpilkasta annettuja tuomioita Suomessa vuoden 1734 laki määräsi jumalanpilkasta kuolemanrangaistuksen. Vuoden 1889 rikoslaissa enimmäisrangaistus jumalanpilkasta oli neljä vuotta vankeutta, ja vuoden 1970 laissa kaksi vuotta. 1935: Toimittaja Erkki Vala tuomittiin kuukaudeksi vankeuteen uskonnollisten arvojen rienaamisesta tämän julkaistua otteita Kunnon sotamies Švejk -kirjasta Tulenkantajat-lehdessä. 1966: Hannu Salama tuomittiin tahallisesta jumalanpilkasta romaanissaan Juhannustanssit. 1969: Kuvataiteilija Harro Koskinen sai jumalanpilkkasyytteen teoksellaan Sikamessias. Teos oli ristille kiinnitetty, lastulevylle maalattu sika. Vuonna 1999 laki uskonrauhan rikkomisesta korvasi rikoslain jumalanpilkkapykälän. Helsingin kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-aho sai vuonna 2009 uskonrauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoa islamia käsittelevällä blogikirjoituksellaan.

Lokakuussa 1964 kustannusosakeyhtiö Otava julkaisi Hannu Salaman neljännen kirjan, Juhannustanssit. Salaman muun tuotannon tavoin Juhannustanssit oli omaan aikaansa nähden vapaamielinen.

Kirjassa joukko nuoria kokoontuu maaseudun tanssilavalle juhlimaan, ottamaan huikkaa ja harrastamaan seksiä. Monet arvostelijat pitivät teosta rivona ja epä-älyllisenä juuri seksin takia, mutta useimmat kriitikot antoivat sille hyvän arvosanan. Juhannustanssit oli villi, mutta totuudenmukainen.

Teoksessa oli kuitenkin kohtia, joita uskonnolliset ja vanhoilliset piirit eivät suostuneet katsomaan läpi sormien. Yksi Juhannustanssien henkilöhahmoista, muurari Hiltunen, saa eräässä kohtauksessa inspiraation viskipullosta ja alkaa saarnata muulle nuorisolle.

”Ja totisesti minä sanon teille, kun tulee päivä niin te huudatte täällä on Herra ja tuolla on Herra ja jokapuolla Herra ja hiialahiiala mutta te ette enää muista että Jeesus seurustelee vakituiseen tiineen aasin tamman kanssa koska Jeesus ei ole mikään tuhkamuna,” Hiltunen meuhkaa.

Kirkollinen Kotimaa-lehti ihmetteli 16. lokakuuta 1964 pääkirjoituksessaan kirjailijan rohkeutta loukata kristinuskoa ja raamattua. Arkkipiispa Martti Simojoki liittyi keskusteluun marraskuussa pitämällään puheella, jossa hän korosti, että pyhistä asioista ei sopinut puhua loukkaavalla tavalla.

Tie täysimittaiselle uskonsodalle oli avattu viimeistään joulukuussa 1964, kun asia otettiin esille eduskunnassa. Kokoomuksen kansanedustaja Margit Borg-Sundman teki Juhannustansseista eduskuntakyselyn, jonka allekirjoitti 18 muuta kokoomuksen edustajaa.

”Onko hallitus tietoinen siitä, että maassa julkaistaan lain vastaisesti jumalanpilkkaa esittävää ja sukupuolikuria loukkaavaa kirjallisuutta, ja jos on, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin tällaisen toiminnan lopettamiseksi?” kysely tivasi.

Oikeusjuttu käynnistyi maallisen tahon aloitteesta. Oikeusministeriö kehotti 14. tammikuuta 1965 nostamaan syytteen kirjailijaa ja kustantajaa vastaan jumalanpilkasta rikoslain 10. luvun 1. pykälän nojalla.

Hannu Salama ja Otavan toimitusjohtaja Kari Reenpää saivat syytteet helmikuun lopussa. Syyttäjä vaati teoksen takavarikoimista ja sen taloudellisen hyödyn menettämistä valtiolle.

Kulttuuripiireissä syyte sai tylyn vastaanoton. Kirjailijat Pentti Saarikoski, Mika Waltari ja Väinö Linna ilmoittivat, etteivät pitäneet kirjan kohtauksia jumalanpilkkana. Pääministeri Johannes Virolainen kommentoi tilannetta toteamalla, että rikoslakiin turvautuminen oli tässä asiassa liian jyrkkä ratkaisu.

Toisen oikeuskäsittelyn alla, huhtikuussa 1965, Salama lähetti syyttäjälle kirjeen, jossa hän ilmoitti tarkoituksella kyseenalaistaneensa kristillisiä arvoja.

”Haluan kohteliaimmin ilmoittaa, että olen romaanillani Juhannustanssit halunnut pilkata ja loukata kansalaisten jumalakäsitystä ja uskonnollisia tunteita”, Salama kirjoitti.

Raastuvanoikeus siirsi asian Helsingin hovioikeudelle kesäkuussa, ja hovioikeus tuomitsi 19. syyskuuta 1966 Salaman tahallisesta jumalanpilkasta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Reenpää sai 2 000 markan sakot ajattelemattomuudesta tehdystä jumalanpilkasta. Otava tuomittiin maksamaan rikoksen tuottama hyöty, eli 46 000 markkaa, valtiolle.

Kirjan loukkaavat kohdat, eli Hiltusen humalainen saarna, sensuroitiin. Romaanin myymättömät kappaleet määrättiin tuhottaviksi.

Keskustelu tietenkin jatkui. Rikoslain jumalanpilkkaa koskeva pykälä oli peräisin vuodelta 1889, ja sitä pidettiin kohtuuttoman ankarana. Salama ja Reenpää valittivat tuomiosta korkeimpaan oikeuteen, mutta Salaman tuomio pysyi ennallaan.

Presidentti Urho Kekkonen lopetti kamppailun elokuussa 1968 armahtamalla Salaman ja kumoamalla määrätyt korvaukset.

Rikoslain lukua muutettiin vuonna 1970 niin, että julkisesta jumalanpilkasta annettaisiin normaalirangaistuksena sakko tai enintään kahden vuoden vankeus. Aiempi rangaistus oli vankeus tai enintään neljän vuoden kuristushuonetuomio.

Seuraava muutos, rikoslain 17 luvun 10 § uskonrauhan rikkomisesta, tuli voimaan vuonna 1999.

Uskonrauhan rikkomiseen syyllistyy, mikäli ”julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä”. Uskonrauhan rikkomisesta määrättävä rangaistus on sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Lain tarkoitus on suojella yleistä järjestystä ja yhteiskuntarauhaa kieltämällä uskonnollisten käsitysten ja uskonnonharjoittamisen loukkaaminen.

Voimassaolevan uskonrauhapykälän perusteella on annettu muutamia sakkotuomioita. Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Jussi Halla-aho (ps), sai 30 päiväsakkoa vuonna 2009 islamia käsittelevästä blogikirjoituksestaan.

Poliitikoista ainakin Halla-aho, Ville Niinistö (vihr) ja Sampsa Kataja (kok) ovat kannattaneet rikosnimikkeen poistamista. Vapaa-ajattelijain liitto kannattaa lain poistamista, koska sen mukaan muut lait takaavat riittävän suojan uskonnon harjoittamiselle.

Pew Research Center -ajatushautomon mukaan noin neljäsosassa maailman maista on voimassa sananvapautta rajoittavia, jumalanpilkan kieltäviä lakeja. Rikoksesta annettavat rangaistukset vaihtelevat sakoista kuolemantuomioon. Yleisimpiä ja tiukimpia lait ovat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

EU-jäsenmaissa Jumalan tai uskonnon loukkaamisen kieltäviä lakeja on Suomen lisäksi voimassa esimerkiksi Saksassa, Puolassa, Itävallassa, Tanskassa, Kreikassa ja Italiassa. Syvän katolinen ja perinteisesti konservatiivinen Malta lakkautti jumalanpilkkalain heinäkuussa.

Onko Jumalan pilkkaamisen kieltävä laki jo aikansa elänyt?

Kirjailija ja lakimies Jarkko Tontti kertoo, että kansainväliset sananvapausjärjestöt, mukaan lukien hänen edustamansa kirjailijajärjestö PEN International, vastustavat jumalanpilkan kriminalisointia. Tontti toimi myös järjestön puheenjohtajana vuosina 2011–2014.

Vaikka rikosnimike on Suomessa nykyään uskonrauhan rikkominen, teon kuvauksessa mainitaan ”Jumalan pilkkaaminen”.

”Tämän tyyppiset rikokset ovat hyvin tulkinnanvaraisia. On hankala tietää, millainen kirjoitus tai puhe voi johtaa rikosoikeudellisiin seurauksiin. Tuomioistuimille annetaan liikaa valtaa määritellä, mikä on sallittua. Se johtaa itsesensuuriin, jolloin uskonnoista ei välttämättä voi keskustella avoimesti”, Tontti sanoo.

Esimerkkeinä jumalanpilkkalakien ongelmista Tontti mainitsee Venäjän Pussy Riot -tapauksen sekä Saudi-Arabiassa jumalanpilkasta jaettavat kuolemantuomiot.

Punk rock -yhtye Pussy Riotin kolme jäsentä tuomittiin vuonna 2012 vankeuteen uskonnon vastaisesta huliganismista yhtyeen esiinnyttyä katedraalissa Moskovassa. Suomessa samana vuonna vieraillut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolustautui kritiikiltä sanomalla, että Venäjällä annettavat jumalanpilkkatuomiot ovat linjassa Suomen lainsäädännön kanssa.

”Suomen uskottavuus maailmalla sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolustajana heikkenee, jos tästä laista pidetään kiinni. Autoritaarisissa maissa näitä lakeja käytetään jatkuvasti toisinajattelijoiden vaientamiseen,” Tontti kertoo.

Tontti ei näe tämän hetken poliittisessa tilanteessa suurta halua lain muuttamiseen.

”Muutos voisi mennä läpi esimerkiksi kansalaisaloitteena. En usko, että puolueet sitoisivat kansanedustajia tällaisessa omantunnon kysymyksessä.”

Perusteluna lain säilyttämiselle on usein eri ryhmien vakaumusten kunnioittaminen ja yhteiskuntarauhan puolustaminen. Tontin mielestä laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ajaa saman asian, eikä laki uskonrauhan rikkomisesta ole paras keino rajoittaa esimerkiksi vihapuhetta.

Uskontojen yhteentörmäykset voivat aiheuttaa itsesensuuria ilman lainsäädäntöäkin. Esimerkiksi länsimaissa julkaistut, islamia pilkkaavat pilapiirrokset ovat johtaneet väkivaltaisiin mielenosoituksiin ja terrorismiin.

Vuonna 2005 tanskalainen Jyllands-Posten-sanomalehti julkaisi 12 Muhammed-pilapiirrosta, ja on siitä lähtien ollut uhkausten ja suunniteltujen terrori-iskujen kohteena. Tammikuussa 2015 ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden toimitukseen hyökänneet miehet surmasivat 12 ihmistä. Iskun motiivina pidetään lehden julkaisemia pilakuvia ja islamia pilkkaavia kirjoituksia.

Suomen sananvapautta käsittelevän juttusarjan ensimmäisen osan voi lukea täältä, toisen osan täältä ja kolmannen täältä.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.