Yhdysvaltalainen toimittaja pakeni sieppaajilta Syyriasta – ollut pidätettynä Turkissa yli kolme viikkoa

Yhdysvaltalainen toimittaja Lindsey Snell on pidätettynä Turkin Hatayn maakunnassa. Häntä syytetään sota-alueen loukkaamisesta palattuaan Syyriasta, kertoo uutistoimisto AFP.

Nykyisin Turkin Istanbulissa asuva Snell kirjoitti viimeksi 5. elokuuta Twitteriin ja Facebookiin, että hän oli ollut siepattuna Syyriassa jihadistiryhmä al-Nusran rintaman militanttien toimesta.

”He vangitsivat minut huolimatta siitä, että minulla oli lupa kuvata heidän alueillaan, majoituin yhden heidän viimeaikaisen marttyyrinsä perheen luona ja olen itse muslimi,” Snell kirjoitti sieppaajistaan Facebook-päivityksessä.

Snell kertoo päässeensä sieppaajiaan pakoon moottoripyörällä ajavan miehen autettua häntä.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja John Kirby vahvisti, että Snell pidätettiin Turkin puolella 6. elokuuta.

”Tietääkseni hän matkusti Syyriasta Turkkiin ja on nyt pidätettynä vankilassa Hatayn maakunnassa. En voi sanoa hänen syistään Syyriaan matkustamisesta ja siellä olemisesta,” Kirby kertoi.

AFP:n mukaan Turkki olisi looginen ensimmäinen vaihtoehto matkustaa, jos pääsee pakoon sieppaajilta Syyrian Alepposta.

Turkin Hatayn maakunta jakaa maantieteellisen rajan sisällissodan repimän Syyrian Aleppon hallintoalueen kanssa, joka on Syyrian hallituksen joukkojen ja kapinallisryhmien välinen taistelukenttä.

Hatayn kuvernööri Ercan Topacan mukaan Snellin oikeudenkäynti on meneillään.

”Yhdysvaltojen kansalainen yritti ylittää rajaa laittomasti. Emme toistaiseksi tiedä, onko hän vakooja vai ei,” Topaca kertoi turkkilaiselle Anadolu Agencylle aiemmin elokuussa.

Euroopan journalistiliitto EFJ:n mukaan Turkissa on pidätetty heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeen yli sata toimittajaa.

