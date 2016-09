Julian Assange: Obaman hallitus este sananvapaudelle

Vuotojärjestö Wikileaksin perustaja Julian Assange arvosteli eilen tiistaina Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman hallitusta Fox Newsille.

Sean Hannityn juontamassa ohjelmassa Assange kertoi Wikileaksin erikoistuvan Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaamien oikeuksien edistämiseen maailmassa.

Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys kieltää maan kongressia säätämästä lakeja, jotka muun muassa kieltäisivät sanan- ja lehdistönvapauden sekä vapaan uskonnon harjoittamisen.

”Olemme aina yllättyneitä, että suurimpia kamppailujamme on sen edistäminen Obaman hallinnon alaisessa Yhdysvalloissa,” Assange puhui ohjelmassa videopuhelun välityksellä.

Assangen mukaan Yhdysvaltojen demokraattinen puolue korostaa kansalaisoikeuksien ja sananvapauden tärkeyttä, mutta presidentti Obama ei ole noudattanut näitä periaatteita hallintokautensa aikana.

” Hillary Clinton on osa tätä prosessia. Hän ja Obaman hallitus ovat yrittäneet syyttää enemmän toimittajia ja journalistisia lähteitä vakoilulain perusteella, kuin kaikki aikaisemmat presidentit yhteensä,” kertoi Assange.

”Obaman hallinnon aikana on kehittynyt epidemia, jossa perustuslain ensimmäisen lisäyksen oikeutettuun käyttöön puututaan väärinkäyttämällä kansallisia turvallisuuslakeja.”

Wikileaks on Assangen mukaan paljastamassa uusia asiakirjoja liittyen Hillary Clintonin presidentinvaalikampanjaan ennen marraskuun 8. päivä pidettäviä Yhdysvaltojen presidentinvaaleja.

Vuonna 2006 perustettu salaista materiaalia ”sodasta, vakoiluista tai korruptiosta” julkaiseva vuotojärjestö on lähiaikoina herättänyt vastustusta julkaistuaan muun muassa yksityishenkilöitä vaarantavia arkaluontoisia tietoja.

