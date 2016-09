Median kulutuksen siirtyminen vaihtoehtoisiin lähteisiin vaatii yhä enemmän medialukutaitoa yleisöltä

Pohjoismaissa median kulutus on vaiheessa, jossa lukijat siirtyvät yhä enemmän valtamedian parista pienempien vaihtoehtoisten medioiden ääreen, sanovat asiantuntijat.

”Lukijoilla ei saata olla lähdekriittisyyttä. Yhtäkkiä he lukevatkin kaikenlaisia nettisivuja, jotka väittävät tietojaan oikeiksi ilman lehdistön eettisyyttä,” sanoi ruotsalainen kirjallisuustieteilijä ja kustannustoimittaja Kerstin Almegård.

Perjantaina Helsingin Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä järjestetyssä Arvokkaat sanat -seminaarissa pohdittiin muun muassa sanan- ja lehdistönvapauden tilaa Pohjoismaissa ja Virossa.

Keskustelutilaisuus järjestettiin yhteistyössä kirjoittajien kansainvälisen sananvapausjärjestö Penin Suomen keskuksen, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. Paikalla keskustelemassa oli Penin Pohjoismaiden ja Viron keskusten edustajia.

Tanskalaisen toimittajan Niels-Ivar Larsenin mukaan kunnioitettujenkin pohjoismaisten lehtien talousmalli on kriisissä, minkä takia lehdissä on otettu käyttöön ongelmia aiheuttavia ratkaisuja.

”Suurillekin sivuille palkataan kaheleita poliittisesti radikaaleja bloggaajia, jotka toimivat pelkkinä klikkihoukuttimia sivuille. Tästä seuraa vain raivoa”, Larsen kertoi.

Virolaisen Japanin-tutkija Rein Raudin mukaan myös Britannian yleisradioyhtiö BBC on ottanut sivuilleen mielipidekolumneja, jotka eivät ole BBC:n toimittajilta tai edusta yhtiötä millään tavalla.

”Ihmiset voivat ajatella, että kun tämä kerran on BBC:n sivuilla, sen on oltava oikeellista tietoa”, Raud sanoi.

Norjalaisen professorin ja mediatutkijan Elisabeth Eiden mukaan valtamedian huono bisnesmalli on vaikuttanut painon siirtymiseen sosiaaliseen mediaan ja mobiilisovelluksiin. Eide huomauttaa, että ideoiltaan vahvalla sisällöllä on edelleen vaikutusta, vaikka levityskanavat muuttuvatkin.

Raud kokee perinteisen median ja sosiaalisen median suhteen hyödylliseksi, sillä se auttaa suodattamaan informaatiotulvasta kiinnostavimpia uutisia.

”Jos lukisin aamulla muutamankin suuren lehden kokonaan läpi, pesisin hampaitani vasta iltapäivällä. Joukkoistan siis kiinnostavien juttujen hankinnan kollegoilleni,” Raud vitsaili.

Raud muistuttaa tiedostamaan vaaran kaikukammioefektistä, jos luottaa algoritmien koostamaan uutisvirtaan.

”Facebookin algoritmit suosittelevat minulle siitä, mistä pidän. Kuplassa elämisestä ei pidä kuitenkaan syyttää teknologiaa, vaan ihmisten omaa tyhmyyttä.”

Yleisöstä nostettiin esille, että vaikka mediat panostavat yhä enemmän digitaalisiin kanaviin, esimerkiksi viime aikoina terrori-iskuista kärsineessä Ranskassa paikallisen Le Monde -lehden printin tilaajamäärät ovat lähteneet kasvuun.

”Vaikeina aikoina ihmiset vihastuvat valheelliseen uutisointiin netissä ja haluavat vastareaktiona tilata laatujournalismia, mihin voi luottaa”, paneelia seurannut katsoja huomautti.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.