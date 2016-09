Vuoteen 1999 asti Suomessa pyrittiin rajoittamaan homoseksuaalien sananvapautta – tästä ”kehotuskiellossa” oli kyse

Fakta ”Kehotuskieltoja” ennen ja nyt Britanniassa oli vuosina 1988–2003 voimassa laki, joka kielsi kouluja tukemasta homoseksuaalisuutta tai julkaisemasta sitä edistävää materiaalia. Venäjällä tuli vuonna 2013 voimaan laki, joka kieltää homoseksuaalisuuden esittämisen myönteisessä ja tasa-arvoisessa valossa alaikäisille.

Vuonna 1894 Suomessa tuli voimaan laki, joka kriminalisoi samaa sukupuolta olevien väliset teot. Homoseksuaaliset teot poistettiin rikoslaista vuonna 1971.

Samalla rikoslakiin lisättiin kuitenkin kehotuskielloksi kutsuttu säännös. Lainkohta kielsi julkisen kehottamisen samaa sukupuolta olevien väliseen haureuteen.

Kirkon perheasiain toimikunta antoi 1960-luvun lopussa lausunnon seksuaalirikoskomitean mietinnöstä. Lausunto sisälsi ajatuksen siitä, että homoseksuaalisuuden julkinen suosiminen tai ihannoiminen tulisi estää lainsäädännöllä, vaikka sen rangaistavuus oltiin poistamassa rikoslain uudistuksessa.

Kehotuskiellon sisältävä säännös lisättiin lakiin lakivaliokunnassa. Lainkohdan poistamista esitettiin eduskunnan päättäessä laimuutoksen lopullisesta sisällöstä, mutta ehdotukset äänestettiin kumoon ja kehotuskielto jäi lakiin.

SETAn (Seksuaalinen tasavertaisuus ry) puheenjohtajana vuosina 1983–1991 toimineen Jorma Hentilän mukaan lainkohta oli osoitus asenteellisuudesta homoseksuaalisuutta kohtaan, vaikka samansukupuolisten väliset teot oli dekriminalisoitu.

”Kehotuskiellolla haluttiin ilmaista, ettei tällainen käyttäytyminen ole toivottavaa. Eihän siinä ollut mitään järkeä, että kriminalisoidaan julkinen kehottaminen laillisiin tekoihin,” Hentilä kertoo.

Hentilän mukaan kehotuskiellon taustalla vaikutti Yhdysvalloista Suomeen tullut psykiatrinen näkemys, jossa homoseksuaalisuutta pidettiin pitkälti itse hankittuna ominaisuutena, josta voisi myös oppia pois.

”Ajateltiin yleensä, että vanhemmat miehet voivat ikään kuin vietellä nuorempiaan homoseksuaalisesti suuntautuneeksi. Julkisen homouteen kehottamisen katsottiin edistävän tätä viettelyä.”

Kehotuskielto muodostui sikäli erikoiseksi lainkohdaksi, että ketään ei koskaan tuomittu sen perusteella, eikä se suoranaisesti estänyt homoseksuaalisuuden käsittelyä julkisuudessa.

Miikka Pirinen

Hentilän mukaan lainkohta antoi kuitenkin medioille mahdollisuuden harjoittaa itsesensuuria, sillä sitä voitiin käyttää perusteena jättää julkaisematta homoseksuaalisuutta koskevaa sisältöä.

”Rajoittaminen oli usein sitä, että lehdet, radio ja televisio eivät antaneet meille julkista ääntä pidättäytymällä juttujen tekemisestä tai jättämällä julkaisematta mielipidepalstalle lähetettyjä tekstejä,” Hentilä kertoo.

”Konkreettisimmin kehotuskielto vaikutti Yleisradion toimintaan. Johtavilla paikoilla oli henkilöitä, jotka pelkäsivät Yleisradion maineen puolesta.”

Hentilän mukaan kehotuskiellolla perustellen täysin asiallisestikin homoseksuaalisuutta käsitteleviä ohjelmia hyllytettiin.

Totaalista sensuuria ei kuitenkaan harjoitettu, vaan Yleisradio lähetti aiheesta joitakin radio- ja tv-ohjelmia 1970-luvulla. Homoseksuaalisuutta koskevia aiheita esiintyi myös lehdissä ja taiteessa.

Yleisradion ohjelmista tehtiin 1970-luvulla kahdesti rikosilmoitus kehotuskiellon rikkomisesta. Ruotsinkielisen radion toimittajaa ja ohjelmapäällikköä vastaan nostettiin syyte homoseksuaalien huonoa työllistymistilannetta käsittelevästä radio-ohjelmasta. Syyte kuitenkin hylättiin.

Toisessa tapauksessa homoseksuaalisuudesta kertovasta tv-ohjelmasta vastannut yksikönpäällikkö sai kirjallisen varoituksen. Molemmilla kerroilla kantelun ohjelmista oli tehnyt pappi-psykiatri Asser Stenbäck, joka oli alun alkaenkin ollut edistämässä kehotuskiellon säätämistä rikoslakiin.

Hentilän mukaan Yleisradion ohjelmajohtaja jakoi toimituksessa kirjallista ohjetta noudattaa suurta tarkkuutta myös asiallisessa tiedonvälityksessä homoseksuaalisuudesta.

Yhteistyössä eräiden kansanedustajien kanssa Seta jätti eduskuntaan aloitteen kehotuskiellon kumoamisesta, mutta asiaa ei koskaan käsitelty.

Vuonna 1978 Seta teki kantelun kehotuskiellosta YK:n ihmisoikeuskomiteaan. YK:ssa kehotuskieltoa ei nähty ihmisoikeusrikkomuksena, sillä kukaan ei ollut saanut tuomiota sen perusteella.

Seta-aktiivit lähtivät hakemaan tuomioita tarkoituksella, jotta asia oltaisiin saatu ihmisoikeuskomiteassa kunnolliseen käsittelyyn.

”Vapautuspäivillä vuonna 1981 joku kantoi homoseksuaalisuuteen kehottavaa kylttiä. Poliisi takavarikoi kyltin ja kantaja otettiin kiinni. Muutkin rupesivat sitten huutamaan, että mekin kehotamme. He menivät tekemään itsestään rikosilmoituksen, mutta kaikki kuitattiin lopulta hiljaisuudella,” Hentilä kertoo.

SETAN ARKISTO

Hentilän mukaan 1980-1990-luvuilla aktivistit yrittivät useilla tempauksilla saada tuomiota, mutta tuloksetta. Poliisille lähetetty kymmenkunta nimeä sisältänyt homouteen kehottava adressi, megafonilla huutaen julkisilla paikoilla kehottelu, Setan huomiota herättävät lehtijulkaisut ja aktivistien itsestään tehdyt rikosilmoitukset kuitattiin vähäpätöisinä.

”Poliisi tajusi, että yritämme saada oikeusjuttua aikaan. Jos esimerkiksi minut olisi haastettu oikeuteen, olisin valmistautunut hyvin ja oikeudenkäynti olisi luultavasti saanut julkisuutta. Julkiseen valokeilaan ei haluttu nostaa homouteen liittyviä asioita, ja että Suomessa on tällainen kohta laissa.”

Homoseksuaalisuus poistettiin sairausluokituksesta vuonna 1981. Viimeistään 1990-luvulle tultaessa Hentilän mielestä kehotuskieltoa vastaan oli turha kamppailla, sillä todellista ongelmaa ei ollut enää olemassa.

”Suomalaisten inspiroimana Tukholmassakin osoitettiin mieltä kehotuskieltoa vastaan Suomen suurlähetystön edessä. Sanoin kerran ruotsalaisille, että lopettakaa tuo, koska se on jo menneen talven lumia,” kertoo Hentilä.

Vuonna 1999 kehotuskielto kumottiin rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Lähtökohtaisestikin ristiriitainen lainkohta ei Hentilän mukaan ollut koskaan todellinen este seksuaalivähemmistöjen sananvapaudelle tai esiintymiselle mediassa.

”Hyllytetyt ohjelmat olivat toimitusten tekemiä ratkaisuja ja todennäköisesti yhdestäkään ei olisi tullut tuomiota. Taustalla oli enemmänkin sitä, että tosiasiassa ei itse haluttu käsitellä homoseksuaalisuutta,” sanoo Hentilä.

Suurin homoseksuaalien sananvapautta rajoittanut tekijä oli Hentilän mukaan sotien jälkeisenä aikana ja paljolti vielä 1970-luvullakin vallinnut kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen.

”Pelko työpaikan menettämisestä, sosiaalisten suhteiden katkeamisesta ja syrjityksi tulemisesta esti homoja ja lesboja tulemasta julkisuuteen.”

