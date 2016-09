Journalistiliitto: Tietolähteen asemaa parannettava lainsäädännöllä

Tietolähteen erityinen oikeus paljastaa korruptiotapauksia tulisi turvata lainsäädännössä, totesi Suomen Journalistiliitto julkistamassaan lausunnossa.

Oikeusministeriö oli pyytänyt liitolta lausuntoa mietinnöstä, jonka oli tehnyt korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittänyt työryhmä.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä takaa toimittajalle oikeuden lähdesuojaan. Toimittajan ei siis tarvitse paljastaa tietolähdettään, ellei ole kyse törkeästä rikoksesta tai salassapitorikoksesta.

”Tämä ei kuitenkaan ole tietolähteen oikeus eikä hän nauti suojelua Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan,” liitto kertoo lausunnossaan.

Esimerkiksi Ruotsissa tietolähteellä on laaja oikeus ilmoittaa yhteiskunnallisista epäkohdista viranomaisille tai medialle. Virkamiesasemassa toimivan tietolähteen etsiminen ja vastatoimet on kriminalisoitu rikoslaissa, toisin kuin Suomessa.

”Suomessa onkin aktiivisin toimin etsitty tietolähdettä, jos viranomaisasemassa oleva tietolähde on paljastanut yhteiskunnallisen epäkohdan medialle,” lausunnossa kerrotaan.

Journalistiliitto arvioi, että Suomessa korruptiotapauksien ilmoittaminen ei ole kovin yleistä, koska ilmoittamisen seurauksena tietolähde voi saada sanktioita tai menettää kasvonsa.

Liitto ehdottaa lakiin lisäystä, joka kieltäisi vastatoimien tai aktiivisten selvitystoimenpiteiden kohdistamisen tietolähteeseen, joka on ilmaissut yhteiskunnallisen epäkohdan.

