EU-tuomioistuin tuomitsi uutissivuston hyperlinkistä, joka johti luvattomasti levitettyihin Playboy-kuviin

Euroopan Unionin tuomioistuin ratkaisi viime viikolla Playboy -lehden ja hollantilaisen GeenStijl -sivuston välisen oikeuskiistan Playboyn eduksi, kertoi Reuters.

GeenStijl oli julkaissut vuonna 2011 artikkelissaan hyperlinkin kolmannen osapuolen ylläpitämälle tiedostonsäilytyssivulle, joka jakoi luvattomasti Playboyn omistamia, tuolloin vielä julkaisemattomia kuvia.

Hollannin ylin tuomioistuin esitti asiasta tekemäänsä päätöstä unionin tuomioistuimelle, joka antoi tapauksesta ennakkoratkaisun.

Unionin tuomioistuimen päätöksessä todettiin, että mikäli internetsivusto julkaisee taloudellista hyötyä tavoitellen linkin sisältöön, joka on julkaistu ilman sisällönhaltijan lupaa, linkkaava sivusto rikkoo sisällönhaltijan tekijänoikeutta.

Hyperlinkkaus ei riko tekijänoikeutta jos se on tehty ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua ja tiedostamatta sisällön olevan julkaistu luvattomasti sivulla, johon linkki johtaa.

Tuomioistuin katsoi, että GeenStijlin ylläpitäjä GS Media rikkoi hyperlinkillään Playboyn Hollannin-julkaisija Sanoman tekijänoikeutta kuviin, sillä kuvia oli levitetty internetissä ilman Sanoman lupaa.

Myös Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma oli vaatinut hyperlinkin ja artikkelin poistoa, mutta GeenStijl ei ollut totellut vaatimusta.

Aluperin kuvat sisältänyt Filefactory -sivusto poisti kuvat Sanoman pyynnöstä, mutta GeenStijl julkaisi vielä kaksi uutta artikkelia, joissa oli hyperlinkki vaihtoehtoisiin Playboy-kuvat sisältäneisiin lähteisiin.

Viestinnän Keskusliiton lakiasiainjohtaja Satu Kankaassa päätös herättää ristiriitaisia ajatuksia.

”Tuomioistuin näyttää kytkevän yhteen kaksia eri asiaa: linkityksen kaupallisen luonteen ja linkittäjän tietoisuuden oikeudenloukkauksesta. Ratkaisun perusteluja onkin jo ehditty kritisoida,” Kangas sanoo.

SUSAN TUULOSNIEMI

Kangas näkee kuitenkin, että sananvapaus ei oikeuta toisten oikeuksien loukkaamiseen.

”Jos tekijänoikeutensa menettäisi sillä perusteella, että oikeutta on jo loukattu, tilanne olisi oikeudenhaltijalle aika kohtuuton,” Kangas kertoo.

”Ratkaisusta voi tehdä johtopäätöksen, että laittomaan sisältöön ei pidä linkittää, jos linkittäjälle on kerrottu laittomuudesta ja hän on siten tullut siitä tietoiseksi.”

Electronic Frontier Finland ry:n puheenjohtaja Timo Karjalaisen mielestä tekijänoikeudellinen vastuu on sisältöä jakavalla taholla, ei siihen linkkaajalla. Raja tuottoa tavoittelevan ja tavoittelemattoman linkin julkaisemisen välillä voi olla häilyvä.

”Suomessakin on käyty viime vuosina keskustelua, pitäisikö bloggaaminen tulkita ansiotyöksi. Sellaisen tulkinnan mukaan yksityishenkilön blogissa mainittu linkki voisi olla tuottotarkoituksessa julkaistu,” Karjalainen sanoo.

Electronic Frontier Finland ry

Karjalainen näkee, että sananvapauden kannalta on ongelmallista kieltää muualla olevaan aineistoon linkkaaminen. Yhteiskunnassa käytävä keskustelu kärsii, jos uhka seuraamuksista vähentää intoa linkata lähteisiin.

”Oikeusvaltiolle ei ole hyväksi, että tällaisia rankaisuperusteita on niin sanotusti hihassa, jolloin tarvittaessa voidaan kaivaa esille syyt tuomita kuka tahansa.”

Euroopan Komissio on ehdottanut, että tulevaisuudessa kustantajilla olisi oikeus veloittaa esimerkiksi hakukoneita ja mediaseurantapalveluita, jos ne hyödyntävät lehtien sisältöä omissa palveluissaan.

”Hyvä asia kustantajan oikeuksille, sillä se avaisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisilla markkinoilla. Piilaakson jätit hyödyntävät eurooppalaisia lehtisisältöjä palveluissaan, ja niiden pitäisi sopia sisältöjen käytöstä,” Kangas sanoo.

Karjalaisen mielestä uutislinkkien sitaateista veloittaminen on käsittämätön ajatus.

”Itse uutinenhan on edelleen jakelussa vain siellä alkuperäisessä paikassa. Jos alkuperäistä ei viitsi lukea nähtyään pari lausetta, ehkä vika on enemmän sisällön puutteessa kuin siteeraamisessa,” Karjalainen sanoo.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.