Iran kiristää internetin valvontaa – tutkijan mukaan hallinto pelkää kansannousuja

Iranin kansallinen tietoverkko eli maailmanlaajuisen internetin korvaava intranet esiteltiin virallisesti elokuun lopussa. Sen jälkeen hallinto on sulkenut kaksi uutistoimistoa ja estänyt useiden internetsivujen käytön, kertoi Toimittajat ilman rajoja -järjestö tiedotteessaan.

Maan internetin käyttöä valvova viranomainen on raportoinut noin sadan internetkäyttäjän pidätyksistä viime viikkojen aikana.

Iranin asevoimiin kuuluva vallankumouskaarti on ilmoittanut viimeisen vuoden aikana hajottavansa ja pidättävänsä verkostoja, jotka toimivat ”yhteiskunnan moraalista turvallisuutta vastaan” tai loukkaavat uskontoa. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmät, jotka julkaisevat valokuvia tai videoita malleista.

Lähi-Idän geopoliittisiin konflikteihin erikoistuneen tutkija Alan Salehzadehin mukaan Iranin hallitus pelkää kansalaisiaan.

”Iranin kansa on hyvin koulutettu, ja koulutettu kansa haluaa muutoksia. Muutokset tapahtuvat tiedonvälityksen kautta. Halutaan ettei kansa tiedä, mitä ulkopuolella tapahtuu,” Salehzadeh kertoo.

Iranin väestöstä noin 60 prosenttia on eri vähemmistöjä, jotka pyrkivät itsenäistymään. Salehzadehin mukaan hallinto pelkää kansannousuja.

”Halutaan antaa ymmärtää, että maa on paratiisi: talous toimii eikä pahoja ongelmia ole.”

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on arvostellut Iranin internetin sensurointia ja verkkoaktivistien vainoamista.

Salehzadeh uskoo, että ihmiset löytävät jatkuvasti uusia keinoja kiertää hallinnon asettamia estoja.

”Tiedonvälitys kehittyy koko ajan. Iranilaisilla on erilaisia nettiyhteyksiä maan rajoilla. Sisämaassa tilanne on pahempi ja kansalaisia on helpompi kontrolloida,” Salehzadeh sanoo.

Iranin sananvapaustilanne on yksi maailman vaikeimmista. Maan sanomalehdet ja journalistit ovat vaikeuksissa hallinnon ryhmien valtataisteluiden keskellä.

Iran on sijalla 169 Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä, jossa on mukana 180 maata.

