Pen: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden äänet kuuluviin julkisessa keskustelussa

Kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestö Penin Pohjoismaiset keskukset ilmaisivat tällä viikolla huolensa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ilmaisunvapaudesta.

Järjestö kertoi julkaisemassaan kannanotossa, että Pohjoismaisten yhteiskuntien tulisi kuunnella pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja ottaa heidän näkökulmansa ja asiantuntemuksensa paremmin huomioon julkisessa keskustelussa.

Päätös Penin kannanottoon tehtiin, kun Pohjoismaiset Pen-keskukset kokoontuivat Helsingissä viime viikolla.

Järjestön mukaan monet pakolaiset ja turvapaikanhakijat pelkäävät puhua tiedotusvälineille vireillä olevien turvapaikkahakemustensa hylkäämisen pelossa.

”Hallintojen tulisi lausunnoin ja linjauksin selventää, että ne vaalivat ilmaisunvapautta ja suojelevat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sananvapausoikeuksia,” kannanotossa kerrottiin.

Suomen Penin puheenjohtaja Sirpa Kähkönen kannustaa medioita ottamaan selvää, millaista asiantuntemusta pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on. Kähkösen mukaan ihmisen asema paranee, jos hän pääsee itse kertomaan tarinastaan.

”Heillä itsellään on asiantuntemus tilanteestaan, ja tämä pitäisi saada kuuluville. Ihan kuten muutenkin mediassa kerrotaan arjesta yksittäisten ihmisten kautta, turvapaikanhakijoita ei tulisi kohdella yhteisenä ryhmänä, joka määrittää jokaisen turvapaikanhakijan statuksen,” Kähkönen kertoo.

Kähkösen mukaan eri kansallisuuksiin kohdistuva vihamielisyys ja vihapuhe vähenee yhteisymmärrystä edistämällä.

Esimerkiksi puolueettomien tulkkauspalveluiden lisääminen mahdollistaisi paremmin sen, että ihmiset pääsisivät kertomaan itse, mistä omasta kotimaasta pakeneminen johtuu.

”Ryhmäajattelu pakolaisuudesta sekoittaa sen, miten monista eri lähtökohdista ihmiset ovat tulleet.”

Penin Suomen keskuksen tavoitteena on liittyä vahvemmin Pohjoismaiden Pen-keskusten työhön asiaa edistävän toiminnan ja julkaisujen kautta.

Kähkösen mukaan pitkän tähtäimen hankkeena on esimerkiksi saada Suomeen turvakaupunkiresidenssejä maastaan työnsä vuoksi paenneille kirjailijoille. Residenssitoiminta toimittajille ja kirjailijoille on Penin ydintoimintaa muissakin maissa.

”Sananvapaus pitäisi olla kaikilla kansalaisyhteiskuntien jäsenillä, myös kotimaastaan paenneilla,” Kähkönen sanoo.

