Aftenpostenin päätoimittaja haastaa Mark Zuckerbergin ottamaan julkisesti vastuuta Facebookin yhteiskunnallisesta roolista

Norjalaisen Aftenposten -lehden päätoimittaja Espen Egil Hansen kirjoitti tänään Guardianissa, että Facebookin perustaja Mark Zuckerbergin on otettava julkisesti vastuuta asemastaan yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.

”Kasvava osa väestöstä pitää Facebookia pääasiallisena tiedonlähteenä maailman tapahtumista. Zuckerberg on todellakin maailman vaikutusvaltaisin päätoimittaja,” Hansen kirjoitti.

Facebook sensuroi hiljattain palvelussaan Nick Utin kuuluisan kuvan Vietnamin sodasta, koska kuvassa näkyy alaston tyttö. Kuva esiintyi Aftenposten -lehden jutussa, jonka palvelu poisti lehden sekä muun muassa Norjan pääministerin ja monen muun tiedotusvälineen Facebook-sivulta.

Hansen kirjoitti avoimen kirjeen Zuckerbergille, ja tapaus nousi kansainväliseksi uutiseksi. Facebook palautti lopulta poistamansa kuvan jaot johtuen kuvan ikonisesta asemasta, vaikka palvelu ei salli kuvissaan lasten alastomuutta.

Hansenin mukaan Facebook ei tahdo tulla käsitetyksi mediayhtiönä, vaan teknologisena alustana. Kuvan sensurointi osoittaa hänen mielestään, ettei palvelu ole vain täysin neutraali alusta, jossa uutisia levitetään.

Hansen huomautti, että Facebookilla on valta valita, millaista sisältöä sen yli miljardi päivittäistä käyttäjää näkee joka päivä.

”Jos tämä ei tee Facebookista mediayhtiötä, niin totisesti ainakin portinvartijan kaikille maailman mediayhtiöille,” Hansen kirjoitti.

Zuckerbergin tulisi Hansenin mielestä ottaa vastuu Facebookin vallasta suodattaa ja valikoida mediasisältöjä ja ottaa itse osaa keskusteluun palvelunsa roolista demokraattisissa yhteiskunnissa. Hansenin mukaan Facebookin toistaiseksi julkaisemat lausunnot eivät ole oikeaa dialogia.

”Palvelun sisältöä valikoivat algoritmit, säännöt sallituista asioista ja yhtiön tapa vastata kritiikkiin vaikuttavat keskusteluun, jonka päällä demokratiamme lepäävät.”

