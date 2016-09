Nuoret kaipaavat kouluihin lisää some-opetusta – moni ei tiedä, mikä on kunnianloukkaus

Fakta Mediakasvatus opetussuunnitelmassa Tänä syksynä Suomen peruskouluissa siirryttiin uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetussuunnitelma ei sisällä mediakasvatusta omana oppiaineenaan. Opetussuunnitelmassa on määritelty varsinaisten oppiaineiden lisäksi seitsemän laaja-alaisen osaamisen aluetta, joita pyritään opettamaan oppiaineiden lomassa. Näihin sisältyvät muun muassa ”kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” sekä ”monilukutaito”.

Maanantaina Päivälehden museolla Helsingissä järjestettiin Mediamaanantai-seminaari, jonka aiheena oli nuorten somekohut.

Somekohu ymmärretään yleensä negatiiviseksi julkisuudeksi, johon liittyvät sosiaalisessa mediassa nopeasti leviävät pahantahtoiset kommentit.

Keskustelemassa olivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksen kehittäjä Satu Valkonen sekä Nuorten Ääni -toimituksen Kerttu Tamminen, Anna El-Khoury ja Aleksanteri Lindh.

Valkosen mukaan tytöt ja pojat käyttävät sosiaalista mediaa yhtä paljon, mutta eri tavoin. Draama on tyttöjen keskuudessa yleisempää kuin poikien.

”Tytöt ylläpitävät somessa enemmän omia ystävyyssuhteitaan. Pojilla yhteydenpito tapahtuu esimerkiksi pelisivustoilla, joissa on myös keskustelumahdollisuudet, mutta keskiössä on toinen asia, kuten pelissä eteneminen”, sanoi Valkonen.

Valkonen huomautti, ettei sosiaalisessa mediassa esiintyvä draama koske ainoastaan nuorisoa.

”Aikuisetkaan eivät aina ole somen käytössä hirveän hyviä. Jos katsoo näitä lähiajan yhteiskunnallisia tapahtumia, niin ei niistä ainakaan nuoria voi syyttää vaan meitä aikuisia.”

Aleksanteri Lindhin mielestä aikuisten ja nuorten somekohujen ero on niiden aiheissa. Aikuisten aiheet liittyvät Lindhin mukaan enemmän esimerkiksi politiikkaan.

Sekä El-Khouryn että Lindhin mielestä eri somekanavissa syntyy erilaisia kohuja.

”Keskustelusovelluksissa syntyy usein kiusaamista, mutta esimerkiksi julkkisten somekohut syntyvät vaikka YouTubessa”, Lindh sanoi.

Valkonen kertoi, että tutkimuksien mukaan provosoivat ja negatiivissävytteiset keskustelut säilyvät internetissä aktiivisina asiallisia keskusteluja kauemmin. Seminaarin nuorten mielestä kaikki somekohut eivät kuitenkaan ole negatiivisia.

He mielsivät kohuiksi esimerkiksi erilaiset somessa kiertävät paljon huomiota saaneet yllytyshaasteet, jotka eivät sinänsä vahingoita ketään. Tällaisia ovat muun muassa kanelin syöminen ja jääkylmällä vedellä itsensä kasteleminen.

Seminaarissa esitetyltä videolta selvisi, että osa siinä haastatelluista 13-vuotiaista piti myös Pokémon Go -pelin saamaa huomiota somekohuna.

Tämä yllätti Valkosen, joka mieltää somekohut osaksi nettikiusaamista.

”Kaikki ymmärtävät somekohun eri tavalla. Minut pysäytti tuo Pokémon Go.”

Samalla kävi ilmi, että videolla haastatellut nuoret eivät olleet varmoja, mikä on kunnianloukkaus.

”Paljon tarvitaan vielä tietämystä siitä, mitkä ovat sellaisia asioita, joita voi yrittää selvitellä kavereiden kesken ja mitkä kuuluvat aikuisille ja mitkä ovat vaikka kunnianloukkauksia”, Valkonen sanoi.

Lukioikäiset keskustelijat kertoivatkin kaipaavansa lisää opetusta sosiaalisen median käytöstä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

”Meille annetaan niin vähän tietoa lakiin liittyen. Siksi ei ole ihmeellistä, että tulee kiusaamista. Monesti se johtuu ihmisten tietämättömyydestä”, Lindh sanoi.

”Koska koulussa opetetaan käyttämään konetta, niin pitäisi myös opettaa, mitä netissä saa tehdä ja mitä ei”, jatkoi El-Khoury.

Kerttu Tamminen sanoi haluavansa lisätietoja sosiaalisen median käytännöistä sekä siitä, mitä sillä tavoitellaan.

Valkosen kysymykseen koulun someopetuksesta Lindh vastasi: ”Ollaan joidenkin asioiden parissa analysoitu keskustelupalstoja ja ihmisten käyttäytymistä siellä. Mutta esimerkiksi yhteenvetoa tai mitään laajempaa ei ole ollut.”

”Keskustelu jää vähäiseksi, koska opet luulevat, että näistä jo tiedetään”, sanoi El-Khoury.

