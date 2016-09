StopFake-sivusto paljastaa valeuutisia – perustaja kertoo, kuinka valheellisen uutisen tunnistaa

Keväällä 2014 alkunsa saaneen Ukrainan kriisin aikana sekä Venäjän että Ukrainan tiedotusvälineet levittivät vastapuolesta virheellisiä ja perättömiä uutisia.

Seurauksena valeuutisten tulvalle joukko ukrainalaisia toimittajaopiskelijoita arvostetusta Kiovan Mohyla-akatemiasta perusti StopFake.org-sivuston vuoden 2014 maaliskuussa.

Vapaaehtoistoimintana ja lahjoituksilla toimiva sivusto tarkistaa ja oikaisee Ukrainaa koskevia valeuutisia. Toisin kuin Yhdysvaltalainen PolitiFact tai suomalainen Faktabaari, StopFake julkaisee pelkästään valheiksi todennettuja uutisia.

Sivuston työ keskittyy pääosin Venäjän mediaan, mutta noin viidesosa valeuutisista tulee Ukrainasta ja osa myös muualta maailmasta. Valtaosa lukijoista on Ukrainasta ja Venäjältä. Paljon valeuutisia tulee tarkistettavaksi juuri lukijoiden kautta.

StopFakella on lähes 180 000 seuraajaa eri sosiaalisen median kanavissa, ja se toimii kahdeksalla eri kielellä. Toimituksen jäseniä on myös ympäri maailmaa.

Perustajajäsen Margo Gontarin mukaan heidän työnsä vaikutusta ei voi valitettavasti mitata seuraajamäärissä.

”Yksi tapa arvioida onnistumistamme on seurata, korjataanko valheelliset uutiset. Monet mediat eivät kuitenkaan oikaise valheitaan tai ole edes pahoillaan”, Gontar kertoo.

Villeimmät valeuutiset ovat muun muassa kertoneet, että Ukrainassa on Isisin koulutusleirejä ja ukrainalaisiin seteleihin suunniteltiin painatettavaksi Adolf Hitlerin kuvia. Gontarin mielestä Venäjän median strategiana oli oikeuttaa sota Itä-Ukrainassa mustamaalaamalla vastapuoli valheellisella uutisoinnilla.

Tommi Kolehmainen / HS

”Journalismi ja faktantarkistus tuntuvat olevan entistä enemmän erillään, vaikka niiden pitäisi toimia yhdessä. Ongelmana on se, että valehteleminen on paljon helpompaa ja nopeampaa, kuin faktojen kirjoittaminen oikein”, kertoo Gontar.

Sivustolla on valheiksi tulkittujen uutisten lisäksi ohjeita toimittajille valeuutisten tarkastukseen. Konteksti-osiossa on laajempia taustajuttuja antamaan lukijoille perspektiiviä Venäjän johtamasta informaatiosodasta.

”Enemmänkin reagoimme uutisiin sen sijaan, että ryhtyisimme vastatoimiin. Tarkoituksenamme on valistaa ihmisiä”, Gontar sanoo.

Gontarin mukaan sivusto on saanut pääosin kiitollista ja iloista palautetta. Gontar on kuitenkin vastaanottanut jonkin verran vihasähköpostia ja hänestä manipuloitua kuvaa on levitetty netissä. StopFaken kommenttiosio on suljettu hyvästä syystä.

”Kun jokin suuri media kirjoittaa Ukrainasta, Venäjä-trollit ottavat haltuun artikkelin kommenttikentän. Kommentit voivat muokata paljon mielipidettä uutisesta, varsinkin jos lukija ei tunne kontekstia. Trollit vaikuttavat asiantuntevilta, minkä takia on vaikea erottaa joukosta valheet.”

Valeuutiset olivat Gontarin mukaan Ukrainan kriisin alussa arkailemattomampia ja enemmän itsestäänselviä. Nyt niiden levittäjät ovat tietoisia siitä, että uutisten luotettavuutta tarkistetaan, mikä näkyy entistä vaikeammin tulkittavina valheina.

”Uutisissa on uudenlaista manipulaatiota, ne ovat lipevämpiä. Juttuihin laitetaan niin paljon eri yksityiskohtia, että niiden tarkastaminen vie enemmän aikaa”, Gontar sanoo.

Hänen mukaansa on tyypillistä, että valeuutisissa käytetään jonkin asian todistamiseen asiantuntijoita, joiden taustat tarkistamalla selviää, etteivät he ole riippumattomia. Myös eri tapahtumien silminnäkijät saattavat olla maksettuja näyttelijöitä tai täysin keksittyjä.

Gontarin mukaan Ukrainan median etiikka on journalismin suhteen löysähkö, eikä myöskään vapaa itsesensuurilta. Juttuja kirjoitetaan monesti vain klikkien toivossa, ja faktojen tarkistaminen on laiskaa.

Hänen mielestään on hyvä, että ukrainalaiset eivät luota täysin omankaan maansa mediaan, vaan tarkistavat uutisten lähteitä yhä enemmän.

”Ehkä tarkistaminen ei aina ole alkuperäisestä lähteestä, mutta tietoisuutta on silti havaittavissa.”

