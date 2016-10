Turkki pelkää ”terrorismipropagandaa” – sulkee useita televisio- ja radiokanavia

Turkki sulkee 20 televisio ja -radiokanavaa ”terrorismipropagandan” pelossa, Reuters uutisoi viime viikolla.

Lakkauttamispäätöksen saaneet kanavat ovat kurdien tai aleviittien uskonnollisen vähemmistön hallinnoimia, kertoi IMC TV:n uutispäätoimittaja Hamza Aktan Reutersille.

Aktanin mukaan kahdentoista suljetun tv-kanavan joukossa on kansanmusiikkia soittavan Govend TV:n lisäksi esimerkiksi Zarok-kanava, joka lähettää kurdinkielisiä lastenohjelmia.

Samalla päätettiin sulkea myös yksitoista radioasemaa, koska niiden katsottiin vahingoittavan kansallista turvallisuutta.

Reutersin mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan haluaa pidentää maassa vallitsevaa poikkeustilaa, joka säädettiin alun perin kolmeksi kuukaudeksi heinäkuisen vallankaappausyrityksen seurauksena.

Erdoğan on sanonut haluavansa poistaa uhan, jota vallankaappausyrityksestä syytetty uskonnollinen ryhmä ja kapinaa lietsovat kurdimilitantit pitävät yllä.

”Tällä ei ole mitään tekemistä vallankaappausyrityksen kanssa. Se on yritys hiljentää viimeiset riippumattomat mediat, jotka käsittelevät kurdikysymystä ja hallinnon tekemiä rikkomuksia,” Hamza Aktan sanoi.

”Kun hallitus näkee lastenohjelmat uhkana kansalliselle turvallisuudelle, se selvästi väärinkäyttää poikkeustilavaltaansa,” kommentoi sananvapausjärjestö CPJ:n edustaja Robert Mahoney.

Viranomaiset ovat rajoittaneet maan mediaa ahkerasti. Vahva sensuuri on ilmennyt muun muassa kymmenien lehdistön edustajien pidätyksinä.

Turkki on sijalla 151 Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä. Vertailussa on mukana 180 maata.

