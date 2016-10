Washington Postin kannanotto: Twitterin on pidettävä pintansa Turkin sensuurivaatimusten edessä

Sanomalehti Washington Postin toimitus julkaisi eilen kannanoton, jossa Twitteriä kehotetaan vastustamaan tiukemmin Turkin vaatimuksia sensuroida käyttäjiä sosiaalisen median palvelusta.

”Twitterin tulisi nähdä, että Turkissa lakeja käytetään usein vapauksien rajoittamiseen ennemmin kuin niiden turvaamiseen. Twitterin tulisi pitää journalistien käyttäjätilit auki, eikä toimia [presidentti Recep Tayyip] Erdoğanin työkaluna sorrolle”, lehti kirjoitti.

Twitterin statistiikan mukaan tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Turkki on tehnyt 2 493 vaatimusta käyttäjien ja twiittien poistamiseksi. Vaatimukset ovat koskeneet 14 953 käyttäjätiliä, ja 23 prosentissa tapauksista Twitter on totellut vaatimuksia.

Turkin internetlainsäädännön mukaan valtio voi estää pääsyn verkkosisältöön, mikäli sen epäillään kannustavan rikolliseen toimintaan.

Twitter suljettiin presidentti Erdoğanin toimesta hetkeksi kokonaan maassa vuonna 2014, kun presidentin hallintoa syytettiin korruptiosta.

Turkki ilmoitti tällä viikolla kolmen kuukauden jatkosta heinäkuista vallankaappausyritystä seuranneeseen poikkeustilaan. Poikkeustilan aikana presidentillä on muun muassa valta säätää lakeja parlamentin ohitse.

Vallankaappausyritystä seuranneessa puhdistuksessa on suljettu medioita ja pidätetty lukuisia toimittajia, joiden on epäilty olevan kytköksissä vallankaappauksen järjestämisestä syytettyyn Fethullah Güleniin.

