Image-lehden blogin vihaviestikilpailu käänsi vihapuheen huumoriksi

Image-lehden Ave Maria -blogissa julkaistiin sunnuntaina kirjoitus, jossa kuusihenkinen tuomaristo ruotii blogia kirjoittavalle toimittaja Maria Petterssonille lähetettyjä vihaviestejä.

Pettersson bloggasi syyskuun lopussa siitä, kuka voi määritellä, millaista on aito islam. Hän vastaanotti tekstin julkaisun jälkeen paljon vihaviestejä, joista kuusi valikoitiin tulkittavaksi hänen bloginsa Suureen Vihaviestikilpailuun.

Blogitekstin mukaan tavoitteena oli selvittää, mikä viesteistä on ”kiinnostavin, monipuolisin, vivahteikkain ja, mikä tärkeintä, kaikkein vihaisin!”

Pettersson pyysi raatiin tekstin tai tulkitsemisen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Mukaan tuomareiksi lähtivät muun muassa toimittaja-kirjailija Riku Rantala, näyttelijä Krista Kosonen ja Imagen päätoimittaja Heikki Valkama.

”Valikoin kilpailuun viestejä, jotka edustavat eri tyyppisiä vihaviestejä ja ovat tulleet eri kanavien kautta. Yhdessä viestissä lukee vain ’lesbo’, mitä en itse koe vihaviestiksi. Viestistä pystyi kuitenkin päättelemään, että sen lähettäjälle se on haukkumasana, joten viesti otettiin mukaan”, Pettersson kertoo.

Blogissa vihaviestit saavat raadilta humoristisen ja syväluotaavan analyysin, jossa niiden kirjoittajien mielenmaisemaa tulkitaan viestien sanavalintojen kautta.

Huora-sanaa mantramaisesti toistavaa vihaviestiä verrattiin muun muassa moderniin runouteen.

”Blogiteksti on pitkälti tuomariston neroutta, siitä heille erityinen kiitos”, sanoo Pettersson.

Nopeasti sosiaalisessa mediassa levinnyt blogiteksti on vastaanottanut kannustavia kommentteja kollegoilta. Petterssonin mukaan sitä oli eilen luettu ainakin 200 000 kertaa.

”Suurin osa palautteesta on ollut positiivista. Luulen, että toimittajat ja poliitikot osaavat samaistua siihen aika hyvin. Jotain sellaista on ollut, että ’tarvitseeko nyt valittaa’ ja ’itsepä kerjäsit’.”

Pettersson on aiemminkin uransa aikana vastaanottanut vihaviestejä, jotka ovat monesti liittyneet kirjoituksiin provosoiviksi koetuista aiheista.

Humoristisen blogitekstin tarkoitus on Petterssonin mukaan tuoda näkyvämmäksi, millaisia vihaviestejä kirjoittajat saavat.

Toinen päämäärä on se, että blogitekstistä saatu palkkio lahjoitetaan Helsingin vastaanottokeskuksen Punavuoren toimipisteeseen.

”Kerrankin vihakirjoittajat saatiin osallistumaan työllään johonkin hyvään, eli ansaitsemaan rahaa turvapaikanhakijoille”, Pettersson sanoo.

