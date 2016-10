Erdoğan valitti Saksan päätöksestä jättää presidenttiä pilkkarunolla loukannut saksalaiskoomikko tuomitsematta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on valittanut oikeuteen Saksan viime viikolla tekemästä päätöksestä hylätä rikosilmoitus, jonka Erdoğan teki saksalaisesta koomikosta tämän lausuttua presidentistä pilkkarunon televisiossa, kertoi Reuters.

Saksan syyttäjät ilmoittivat viime viikolla, että runon lausuneen saksalaisen koomikko Jan Böhmermannin tai kenenkään tv-lähetyksen tekoon osallistuneen ei katsota syyllistyneen rikolliseen toimintaan.

Satiiriohjelmaa juontanut Böhmermann lausui Erdoğania pilkanneen runon saksalaisen ZDF-televisiokanavan lähetyksessä maaliskuussa. Satiiriseksi tarkoitetussa runossa Erdoğania nimitettiin muun muassa eläimiinsekaantujaksi ja lapsipornon katselijaksi.

Erdoğan teki koomikosta rikosilmoituksen, jonka hän pohjasi harvoin käytettyyn Saksan lakiin, jonka perusteella henkilö voidaan tuomita ulkomaisen valtionjohtajan loukkaamisesta. Lain eteneminen rikostutkintaan edellytti Saksan hallituksen suostumusta.

Presidentti teki valituksen myös Böhmermannia puolustaneesta saksalaisen Axel Springer -mediayhtiön toimitusjohtajasta kahdesti, mutta hävisi molemmat valituksensa oikeudessa.

Saksan Journalistiliitto kritisoi Erdoğanin nostamaa valitusta edelleen jo tehdystä päätöksestä.

”Turkin presidentti ei ole vain lehdistönvapauden vihollinen, vaan myös huono häviäjä. Olisi ollut viisaampaa tyytyä päätökseen”, liiton puheenjohtaja Frank Überall sanoi liiton tiedotteessa.

