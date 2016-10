Facebook ja Instagram estivät käyttäjien tietoja keränneen seurantaohjelman

Yhdysvaltalainen Geofeedia-yritys on välittänyt yksityishenkilöiden sosiaalisen median tileiltä kerättyä tietoa viranomaisille, kertoo yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö American Civil Liberties Union (ACLU). Yritys hyödynsi tiedonkeruussaan muun muassa Twitteriä, Facebookia ja Instagramia.

ACLU:n mukaan Geofeedia mainosti heinäkuussa sosiaalisen median seurantatuotettaan välineenä, jolla voi esimerkiksi valvoa mielenosoituksia. Yhdysvaltojen poliisin väitetäänkin hyödyntäneen palvelua pysyäkseen askelen edellä mielenosoittajia ja aktivisteja.

Facebook ja sen omistama Instagram ovat ACLU:n mukaan poistaneet yrityksen pääsyn käyttäjätietoihinsa. Myös Twitter on rajoittanut Geofeedian pääsyä palvelunsa sisältöön.

Geofeedian tarjoamalla ohjelmistolla voi kerätä tietoja muun muassa sijaintitietoihin perustuvista sosiaalisen median julkaisuista. Yritys on sanonut haluavansa tarjota asiakkailleen reaaliaikaista julkisesti avointa tietoa.

Geofeedian toimitusjohtaja Phil Harrisin mukaan yritys on sitoutunut yksityisyyden suojan, avoimuuden ja yksilönoikeuksien periaatteisiin ja sillä on selvät käytännöt ohjelmansa sopimattoman käytön estämiseksi.

ACLU:n haltuunsa saamien sähköpostien mukaan Geofeedia kertoi viranomaisille, että sillä on erityinen pääsy Twitterin, Facebookin ja Instagramin käyttäjätietoihin. Sähköposteista kävi ilmi myös, että yritys toimii Yhdysvalloissa yli 500 lainvalvontaviranomaisen ja turvallisuusviraston kanssa.

Tapaus on herättänyt huolta kuluttajien ja sääntelyviranomaisten keskuudessa siitä, miten sähköisiä tietoja käytetään ja kuinka tiiviissä yhteistyössä teknologiayritykset ja hallinto toimivat valvonnan suhteen.

Lisäksi ACLU on huolissaan siitä, että esimerkiksi Facebookilla tai Instagramilla ei ole julkista linjausta, joka kieltäisi kehittäjiä käyttämästä palveluiden käyttäjätietoja valvontatarkoituksiin.

