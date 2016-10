Toimittajajärjestö: Trumpin valitseminen presidentiksi uhkaisi Yhdysvaltojen lehdistönvapautta

Yhdysvaltalainen Committee to Protect Journalists -järjestö (CPJ) on julistanut republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpin uhaksi maan lehdistönvapaudelle.

Lehdistönvapautta ja toimittajien oikeuksia puolustava järjestö ei ole 35-vuotisen olemassaolonsa aikana koskaan tehnyt vastaavanlaista kannanottoa yhtäkään maan presidenttiehdokasta kohtaan.

”Kyse ei ole puolien valitsemisesta vaaleissa, vaan sen tunnustamisesta, että Trumpin valitseminen presidentiksi edustaisi lehdistönvapaudelle uhkaa, jollaista ei nykyhistoriassa ole nähty”, sanoi järjestön hallituksen puheenjohtaja Sandra Mims Rowe eilen järjestön julkistamassa lausunnossa.

Rowen mukaan Trump on johdonmukaisesti rikkonut vaalikampanjansa aikana sanoillaan ja teoillaan Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä, joka muun muassa takaa maassa sanan- ja lehdistönvapauden.

Trump on antanut lukuisille medioille porttikiellon lehdistötilaisuuksiinsa kampanjansa aikana. Syiksi on riittänyt Trumpin kritisointi tai suututtaminen tavalla tai toisella. Hän on myös jatkuvasti solvannut toimittajia ja syyttänyt medioita epärehellisiksi.

Järjestön mukaan Trumpin valitseminen presidentiksi voi aiheuttaa Yhdysvaltojen lisäksi vakavia seuraamuksia toimittajien oikeuksille ympäri maailman.

”Yhdysvaltojen epäonnistuminen oman tasonsa ylläpitämisessä rohkaisee diktaattoreita ja yksinvaltiaita rajoittamaan mediaa omissa maissaan. Tämä ei vaikuta olevan minkäänlainen huolenaihe Trumpille”, Rowe sanoi.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.