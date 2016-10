”Istuako sähköaidalla vai ei” – Venäjää kritisoineet kertovat, miten heitä on häiritty

Venäjästä kriittisesti puhuneita suomalaisia on joutunut työhönsä ja yksityiselämäänsä kohdistuvan häirinnän kohteeksi. Yleisiä häirinnän tapoja ovat trollaus, mustamaalaus ja uhkailu.

Virolais-suomalainen kirjailija Sofi Oksanen kertoo kasvaneensa maailmassa, jossa Venäjän ja entisen Neuvostoliiton monimuotoinen häirintä oli normaali tila.

”Olen 39 ja elämäni vuosista alle kymmenen on ollut sellaisia, ettei isosta naapuristamme ole ollut minkäänlaista häiriötä”, Oksanen sanoo.

Oksasen teoksista esimerkiksi Stalinin lehmät, Puhdistus ja Kun kyyhkyset katosivat ovat käsitelleet Viron lähihistoriaa, joka on Venäjälle arka aihe. Hänen mukaansa jonkinlainen negatiivinen reaktio tapahtuu aina, kun hän kirjoittaa jotain Venäjään liittyvää. Tämän takia esimerkiksi Kun kyyhkyset katosivat -kirjan aihetta ja käsikirjoitusta aluksi pantattiin: Putin-mielisille ei haluttu antaa mahdollisuutta valmistautua asiaan ennen kirjan julkaisua.

Pete Aarre-Ahtio

”Suoranaista mustamaalaamista ja minuun henkilönä kohdistuvaa länkytystä tapahtuu tiettyinä hetkinä. Aktiivisinta meno oli silloin, kun Viro ja Viron historia oli muutenkin Venäjän mielenkiinnon kohteena.”

”Voisi sanoa, että on virkistävää, että häirintä johtuu siitä, mitä teen työkseni, eikä vain etnisestä taustastani”, sanoo Oksanen.

Oksasen mielestä suomalaiset hämmentyivät, kun Putin-myönteisten henkilöiden toiminta alkoi olla Suomessa näkyvää vuonna 2007. Hän kokee, että toiminta sai jatkua pitkään erittäin vapaasti, eivätkä toimittajat kyenneet ymmärtämään, mistä oli kyse. Kokonaisuutta ei hahmotettu.

”Lähestyimme vähemmistövaltuutettua kysyen, että onko ok, että Suomessa saa levittää virolaisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Asia ei edennyt.”

Oksasen mukaan merkittävä osa hänen kirjoistaan ilmestyy alueilla, joilla Venäjä-tietämys ei ole rajanaapureidemme tasolla. Etenkin ulkomailla häneen liittyvissä artikkeleissa toimittajat voivat tietämättään levittää disinformaatiota.

”Tästä ei ole vain haittaa minulle, vaan myös Suomelle ja Virolle. Feikkiuutisista kaivetun materiaalin oikaisuun voi kulua haastatteluissa kohtuuttomasti aikaa. Suomen ulkopuolella ei tiedetä, mikä suomalainen media on luotettava.

Oksasen mukaan Venäjän toiminnan tarkoitus on opettaa ihmiset välttelemään asioita, joista Venäjä ei halua puhuttavan.

”Logiikka on tämä: kun sähköaitaan osuu tarpeeksi monta kertaa, aitaa alkaa väistämään. Jokainen, joka joutuu työssään käsittelemään Venäjää tai edustaa tahoja, joita kohtaan Venäjällä on intressejä, joutuu tekemään valinnan: istuako sähköaidalla vai ei. Mikäli henkilö tottuu istumaan sähköaidalla, painostus voidaan kohdistaa johonkuhun läheiseen, tai vaikkapa esimieheen”, Oksanen sanoo.

”Se, että Venäjä painostaa myös suomalaisia toimittajia, on saanut aikaan sen, että uuden polven toimittajat ovat alkaneet puhua siitä avoimesti, ja se on hienoa.”

Sananvapausaktivisti Mikael Storsjö alkoi vuonna 2004 ylläpitää internet-palvelimellaan Tšetšenian kapinallisten Kavkaz-Center-sivustoa, jonka Venäjä leimasi terroristien mediaksi. Kolme vuotta myöhemmin hän oli mukana perustamassa Putin-kriittistä Finrosforum-järjestöä. Vuosina 2007–2010 Storsjö auttoi useita tšetšeeneitä saamaan turvapaikan Suomesta.

Storsjö kertoo, että häirintä alkoi vihaviesteillä netissä ja sähköposteissa. Hän sai myös tappouhkauksia.

Juhani Niiranen / HS

”Häirinnän tekijät ottivat yhteyttä liikekumppaneihini ja asiakkaisiini ja järjestivät jopa pari mielenosoitusta työpaikkani edessä”, Storsjö sanoo.

Storsjö kertoo tehneensä poliisille, etenkin Supolle, ilmoituksia häirinnästä. Hänen mukaansa varsinkin paikallispoliisin toiminta oli ala-arvoista.

”Omat häirintäjuttuni eivät saaneet poliisia toimimaan mitenkään. Hieman tämän jälkeen poliisi skarppasi, kun julkisuuden henkilöihinkin suuntautui häirintää.”

Storsjön mielestä Venäjän vaikutus Suomen sananvapauteen on selvä. Esimerkkinä hän mainitsee muun muassa venäläisen median estottoman käytön vaikuttamisen välineenä.

”Esimerkiksi RT-kanava syöttää propagandaa ja disinformaatiota. Trollien toiminta tähtää siihen, että sananvapauden käyttämisestä tehdään hankalaa ja vaivalloista. Trollikeskustelu maassamme on hieman lipsunut – eivät kaikki Venäjän kantoja mielistelevät henkilöt ole trolleja”, Storsjö sanoo.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.