Lakkautetun unkarilaislehden toimittajat julkaisivat uutisia kodittomien lehdessä

Yksi Unkarin merkittävimmistä oppositiosanomalehdistä suljettiin yllättäen 8. lokakuuta.

Lakkautetun lehden irtisanotut toimittajat julkaisivat torstaina artikkeleitaan Budapestissä ilmestyvässä kodittomien myymässä sanomalehdessä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin mukaan toimittajat kirjoittivat 12 sivua Fedel Nelkul -lehteen (suomeksi ”Asunnottomuus”). Lehti ilmestyy Budapestissä, ja sen levikki on noin 12 000. Lehteä tuotetaan kodittomien auttamiseen tarkoitetuilla lahjoituksilla.

Népszabadság-lehden omistaja selitti lakkauttamisen johtuvan taloudellisista syistä, mutta lehden varapäätoimittajan mukaan päätöksen takana ovat poliittiset päätökset.

Myös torstaina julkaistuissa artikkeleissa syytetään lakkauttamispäätöksestä maan oikeistolaista hallitusta.

”Olosuhteista päätellen [– –] Fidesz päätti tappaa Népszabadságin”, yksi toimittajista kirjoitti viitaten pääministeri Viktor Orbánin johtamaan puolueeseen.

Kodittomien lehden lisäksi toimittajat ovat sanomalehden sulkemisen jälkeen julkaisseet juttujaan Facebookissa.

”Kun omistaja lakkautti sanomalehden toiminnan ilman mitään ennakkovaroituksia, lehden aatteelliset henkilöt olivat sitä mieltä, että olisi tehtävä mahdollisimman pian selväksi, että [– –] he voisivat julkaista ajatuksiaan lehden sulkemisen jälkeenkin”, toimittajat sanoivat Reutersille.

Aiemmin HS:lle nimettömänä puhunut toimittaja sanoi Népszabadság-lehden sulkemisen olevan ”katastrofi” Unkarin sananvapaudelle.

Hallituksen tiedottaja Zoltan Kovacsin mukaan sananvapaus voi Unkarissa hyvin eikä hallitus ole vaikuttanut maan mediamarkkinoihin.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.