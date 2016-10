Yhdysvaltalaisia dokumentintekijöitä uhkaa vankeustuomio öljyputkia sulkeneiden ympäristöaktivistien kuvaamisesta

Kolme yhdysvaltalaista dokumentintekijää pidätettiin viime viikolla heidän kuvatessaan ympäristöaktivisteja, jotka vandalisoivat öljyputkia neljässä Yhdysvaltojen osavaltiossa, kertoi uutistoimisto Reuters.

Committee to Protect Journalists -järjestö (CPJ) vetosi torstaina Pohjois-Dakotan ja Washingtonin osavaltioita luopumaan dokumentaristeja vastaan nostetuista syytteistä.

”Kansalaistottelemattomuuden ja pidätysten kuvaaminen on uutisten hankintaa, ei salaliitto”, sanoi CPJ:n edustaja Robert Mahoney liiton tiedotteessa.

CPJ:n mukaan Pohjois-Dakotassa pidätetty dokumentaristi Deia Schlosberg voi saada jopa 25 vuotta vankeutta. Washingtonissa pidätetty Lindsey Goodwin-Grayzel ja hänen kuvaajansa Carl Davis voivat kumpikin saada enimmillään 30 vuotta vankeutta ja kymmenientuhansien dollarien sakot.

Toisistaan erillisiä dokumenttiprojekteja tehneitä toimittajia syytetään muun muassa salaliitosta, murrosta ja sabotaasista.

Schlosberg kertoi CPJ:lle, että aktivistien kuvaaminen liittyi ympäristöongelmiin keskittyvän dokumentin tekoon, eikä hän osallistunut öljyputkien vahingoittamiseen.

Hän kertoi matkanneensa aktivistien kanssa ja haastatelleensa heitä autossa. Pidätyshetkellä Schlosberg oli julkisella alueella ja esitteli itsensä journalistiksi.

Liiton mukaan myös sekä Goodwin-Grayzelin että Davisin asianajajat kiistävät päämiestensä osallistuneen aktivistien toimintaan.

