Tutkijat joutuvat yhä useammin vihapuheen kohteiksi Suomessa

Suomessa puhutaan yhä enemmän toimittajien, poliitikkojen ja jopa kirjailijoiden vastaanottamasta vihapuheesta. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) viime vuonna toteuttaman kyselyn mukaan myös tutkijoihin kohdistuva vihapuhe on voimistunut ja tullut yleisemmäksi.

”Nouseva ilmiö on tutkijoiden saama vähättelevä, kielteinen ja jopa voimakkaasti uhkaava palaute. Pahimmillaan se voi johtaa tai on jo johtanut itsesensuuriin ja tutkijoiden vetäytymiseen pois kansalaiskeskustelusta”, kertoi akateemikko ja TJNK:n puheenjohtaja Risto Nieminen.

Teemaa pohdittiin sananvapausjärjestö Penin ja TJNK:n paneelikeskustelussa lauantaina Kirjamessuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Niemisen mukaan voimakkainta ja välitöntä palautetta tulee terveyteen ja ravintoon liittyville tutkimusaloille. Asiantuntijuuden kyseenalaistamista vastaanottavat myös muun muassa geenitutkijat sekä energia- ja maankäyttöpolitiikkaa tutkivat.

”Tutkimuslaitokset on saatava tulemaan paremmin tutkijoiden tueksi näissä tilanteissa. Siihen tarvitaan erilaisia kriisiviestinnän välineitä ja vertaistukea. Tutkijoita ei tulisi jättää yksin kokemaan nettikeskustelun ryöppyä”, Nieminen sanoi.

Kirjailija Jarkko Tontin mukaan itsesensuuri on sananvapauden rajoittamisen tehokkain muoto, sillä se on ihmisen itse tekemä vaikenemisen päätös. Hänen mielestään sosiaalisen median aikaansaama kommunikointiteknologian muutos entistä välittömämmäksi on omiaan edesauttamaan tätä haittaa.

”Tutkijat eroavat toimittajista ja poliitikoista siten, että he eivät ole koko ajan julkisuudessa. He ovat tottuneet työssään rauhalliseen ja pohdiskelevaan tieteelliseen debaattiin. Jos tutkija kertoo tutkimuksistaan mediassa ja saa alamittaista palautetta, niin shokkivaikutus on varmasti erilainen kuin poliitikolla”, Tontti pohti.

Toimittaja Johanna Korhosen mukaan vihapuheongelmat johtuvat siitä, että viestinnän tekninen evoluutio on edennyt nopeammin kuin kulttuurinen.

Tämän takia tarve tutkitulle tiedolle on Korhosen mukaan suuremmassa asemassa kuin koskaan. Julkisessa keskustelussa mielipide nostetaan hälyttävän useasti faktojen rinnalle ikään kuin tasavertaisena.

”Tutkittu mielipide on arvokkaampi kuin sellainen, minkä joku on sohvalla maatessa ja googlaillessa keksinyt”, Korhonen sanoi.

Korhonen haastaa tutkijat itse tutkimaan vihapalautetta lähettäviä ihmisiä.

”Vihaviestintä ei ole luonnonvoima jota satelee taivaalta. Vihaviestejä lähettävät ihmiset pitäisi ottaa tutkimuskohteeksi, koska heistä tiedetään kummallisen vähän siihen nähden, miten paljon heistä aiheutuu riesaa. Journalistina pystyy haastattelemaan ja analysoimaan johonkin rajaan asti, mutta tieteellistä tukimusta tarvittaisiin”, sanoi Korhonen.

Suomen Pen ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ilmoittivat tällä viikolla tiivistävänsä yhteistyötä tutkijoiden ja kirjailijoiden kesken vihapuhetta vastaan.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailmaa vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.