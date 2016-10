Turkkilaisen oppositiolehden päätoimittaja pidätetty – edeltäjä tuomittu lähes kuuden vuoden vankeuteen

Turkin poliisi on pidättänyt maanantaina turkkilaisen oppositiolehti Cumhuriyetin päätoimittaja Murat Sabuncun, CNN Turk ja muut medialähteet kertoivat.

Sabuncun lisäksi 12 lehden työntekijää on saanut pidätysmääräyksen, mukaan lukien lehden muuta johtoa. Lehden toimittajien ja johdon koteihin on myös suoritettu kotietsintöjä.

Maan syyttäjäviraston mukaan lehden päätoimittajan ja muun johdon epäillään syyllistyneen rikoksiin, jotka on tehty kurdisissien ja Fethullah Gülenin väitetysti perustaman ”terroristijärjestö” FETÖ:n puolesta.

Cumhuriyet-lehden edellinen vastaava päätoimittaja Can Dündar sekä lehden Ankaran-toimituksen johtaja Erdem Gül tuomittiin toukokuussa lähes kuuden vuoden vankeuteen heidän paljastettuaan lehdessä Turkin tiedustelupalvelun operaatioita Syyriassa.

Viime viikonloppuna Turkissa suljettiin jälleen 15 tiedotusvälinettä ja 10 000 valtion virkamiestä sai potkut.

Heinäkuussa epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin media on ollut kovilla. Lukuisia medioita on suljettu ja toimittajia pidätetty tiuhaan epäiltyinä yhteyksistä vallankaappauksesta syytettyyn Yhdysvalloissa asuvaan Güleniin.

