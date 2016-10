Järjestö: Somaliassa tehdään yhä eniten selvittämättömiä toimittajamurhia

Fakta CPJ:n tilasto Committee to Protect Journalists -järjestö tilastoi ratkaisemattomien toimittajamurhien määrän suhteutettuna kunkin maan väkilukuun. Indeksiin on kerätty selvittämättömät toimittajamurhat viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Listaukseen päätyivät maat, joissa oli tapahtunut vähintään viisi selvittämätöntä murhaa. Järjestön mukaan lähes kaksi kolmasosaa toimittajien työhön liittyvistä kuolemista johtuu murhista. Indeksissä ei ole mukana esimerkiksi taistelukentillä tai protesteissa kuolleita toimittajia. Listassa on huomioitu ainoastaan tapaukset, joissa ketään ei ole tuomittu.

Yhdysvaltalainen Committee to Protect Journalists -järjestö (CPJ) on julkaissut vuosittaisen raporttinsa toimittajien selvittämättömistä murhista maailmalla. Impunity Index -tilastossa vertaillaan maita sen mukaan, kuinka usein murhaajat välttävät rangaistuksen.

CPJ:n vertailussa listan kärjessä toista vuotta peräkkäin on Somalia, missä al-Shabaab-terroristijärjestöä epäillään syylliseksi suurimpaan osaan toimittajamurhista. Heti Somalian jälkeen tulevat Irak ja Syyria, missä ääri-islamistinen Isis murhasi ainakin kuusi toimittajaa viimeisen vuoden aikana.

Rankaisematta jääneiden rikollisryhmien ja virkamiesten toimittajiin kohdistama väkivalta on kasvanut Latinalaisessa Amerikassa. Sekä Brasilia että Meksiko kipusivat kaksi pykälää edellisvuotta lähemmäs Somalian huolestuttavaa tilannetta.

Filippiinit on listan sijalla neljä. Syynä on valtion kyvyttömyys rangaista syyllisiä vuonna 2009 surmatuista 32 tiedotusvälineiden työntekijästä.

Filippiinien, Meksikon ja Brasilian lisäksi myös Venäjällä ja Intiassa rikollisryhmiä ja viranomaisia epäillään suurimmasta osasta maissa tapahtuvista toimittajasurmista. Brasiliaa lukuun ottamatta edellä mainitut maat ovat olleet listalla alusta asti.

Sen sijaan Sri Lankassa tilanne on rauhoittunut maan vuosia kestäneen sisällissodan jälkeen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana CPJ on kirjannut maassa vain neljä ratkaisematonta murhaa, minkä johdosta valtio putosi listalta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008.

Mitä enemmän selvittämättömiä toimittajamurhia maassa on, sitä korkeammalla se on alla olevassa taulukossa.

CPJ toteaa, että vaikka ääriliikkeet ovat vastuussa suuresta osasta viime vuosien toimittajamurhista, ne eivät ole ainoita, jotka selviävät rikoksista ilman rangaistuksia. Järjestö muistuttaa, että murhia jää selvittämättä myös konfliktialueiden ulkopuolella.

Noin 95 prosenttia uhreista on paikallisia toimittajia. Politiikan ja korruption käsitteleminen ovat yleisimpiä syitä tulla tapetuksi.

Ainakin 40 prosentissa tapauksista uhrit ilmoittivat saaneensa uhkauksia ennen kuolemaansa. Viranomaiset tutkivat uhkauksia harvoin, ja vain muutamassa tapauksessa toimittajalle tarjotaan riittävää suojaa.

Rankaisemattomuutta pidetään yhtenä suurimmista lehdistönvapauden uhista. Viime vuosina sen käsittelyyn on kohdistunut kansainvälinen paine, johon listan maat ovat järjestön mukaan alkaneet vastata.

CPJ aloitti vuosittaisen rankaisemattomuuslistauksensa vuonna 2008. Siitä lähtien kahdeksan listan 13 maasta on päätynyt listalle joka vuosi. Tämä osoittaa sen, kuinka juurtunutta rankaisemattomuus näissä maissa on.

