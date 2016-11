Unesco: Maailmalla tapetaan yksi toimittaja joka viides päivä

Unescon tuoreen raportin mukaan ainakin 827 toimittajaa kuoli vuosien 2006 ja 2015 välisenä aikana.

Viime vuonna tapettiin 115 toimittajaa. Määrä on toiseksi suurin viimeisen kymmeneen vuoteen.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo kertoo, ettei toimittajakuolemien määrän kasvu ole näkynyt Suomesta turvapaikkaa hakevien toimittajien määrässä.

”Toimittajia on vuosien mittaan aina ollut. He ovat edustaneet eri kansalaisuuksia. Heidän on usein arvioitu olevan riskiryhmiä kotimaassaan”, Repo sanoo.

Unescon raportista selviää, että 59 prosenttia kahden viime vuoden toimittajakuolemista on tapahtunut maissa, joissa on ollut aseellisia konflikteja. Eniten kuolemantapauksia on ollut arabivaltioissa kuten Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä.

Huomattava muutos on verkkotoimittajien kuolemien lisääntyminen. Viime vuodelta on kirjattu 21 verkkotoimittajien murhaa kun edellisvuonna vastaava määrä oli kaksi. Näistä lähes puolet oli syyrialaisia toimittajia ja bloggaajia.

Suurin osa kahden viime vuoden aikana kuolleista toimittajista oli televisiotoimittajia. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä useimpina aikaisempina vuosina tappavien hyökkäysten kohteena ovat olleet pääasiallisesti printtimedian edustajat.

Murhien lisäksi toimittajiin on kohdistunut myös useita muita rikkomuksia kuten sieppauksia, mielivaltaisia pidätyksiä ja kidutusta. Ongelmia ovat aiheuttaneet myös uhkailu ja häirintä.

Unescon mukaan edes yhtä kuolemaa kymmenestä ei ole selvitetty siitäkään huolimatta, että monet maat ovat ilmaisseet halunsa estää toimittajien murhat.

Keskiviikkona vietettiin YK:n kansainvälistä rankaisemattomuuden vastaista päivää, jonka tavoitteena on parantaa journalistien turvallisuutta. Eniten selvittämättömiä toimittajamurhia tehdään Somaliassa.

