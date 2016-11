Poliisi jäljitti salaa toimittajien puheluita Kanadassa

Kanadan Quebecin provinssin poliisi on jäljittänyt salaa ainakin kuuden toimittajan tekemiä ja vastaanottamia puheluita, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Maan kansallisen televisio- ja radioyhtiö CBC:n ranskankielinen verkosto Radio-Canada on varmistanut, että kolme jäljitetyistä toimittajista työskentelee Radio-Canadalla. Yhtiön mukaan Quebecin poliisi oli hankkinut luvat jäljittää puhelutietoja, mutta ei kuunnella puheluissa käytyjä keskusteluja.

Kolme muuta jäljitettyä toimittajaa työskentelee muun muassa La Presse- sekä Le Journal de Montréal -lehdille. Toimittajat olivat saaneet nimettömältä lähteeltä tiedon poliisin toteuttamasta puhelinvalvonnasta.

Quebecin poliisi oli määrännyt valvonnan osana laitoksen sisäistä tutkintaa, jossa pyrittiin selvittämään, kuka oli vuotanut medialle tietoja poliisin rikostutkinnoista. Nyt paljastunut puhelinvalvonta tapahtui vuonna 2013.

Aiemmin tällä viikolla kävi ilmi myös, että poliisi on valvonut tänä vuonna La Pressen kolumnisti Patrick Lagacén puhelinta.

Useat eri mediat, viranomaiset sekä lehdistönvapausaktiivit ovat esittäneet vastalauseensa ”valvontakohulle”, jota on kuvailtu vakavaksi lehdistönvapauden loukkaukseksi Kanadassa.

Quebecin hallitus on julistanut sisäisen arvioinnin kolmeen keskeiseen poliisilaitokseen ja tuominnut oikeuden hyväksymän määräyksen valvoa toimittajien puhelutietoja.

Lehdistönvapaus.fi on Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailman vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö, ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaisu on luvallista.