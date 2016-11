Israelin hallitseva puolue käytti Facebookia tarkkaillakseen toimittajia

Israelin hallituskoalition puhemies David Bitan kertoi seuranneensa puoluetovereidensa kanssa hiljattain uuden julkisen yleisradiotoiminnan perustamista varten palkattujen toimittajien Facebook-sivuja, uutisoi The Washington Post sunnuntaina.

”Tarkistimme näiden ihmisten Facebook-sivut. Näimme, mitä he kirjoittavat, ja voin sanoa, että puhumme ihmisistä, jotka ovat vasemmistolaisia. He haluavat tyrkyttää omaa agendaansa uudella kanavalla”, Bitan sanoi hallituksen kokouksessa lauantaina.

Pääministeri Benjamin Netanyahu on viime aikoina kampanjoinut oikeistolaisen Likud-puolueensa kanssa Israelin uuden yleisradion toiminnan aloittamista vastaan. Alun perin hallitus hyväksyi uuden julkisen televisio- ja radiokanavan vuonna 2014.

Netanyahun ja hänen kannattajiensa mielestä uusi yleisradio ei toimisi suunnitellusti, koska valtion valvontaa on liian vähän ja osa palkatuista toimittajista arvostelee hallitusta avoimesti.

Viikonloppuiset paljastukset yksityisten Facebook-sivujen nuuskimisesta ovat aiheuttaneet voimakkaan reaktion paikallisessa mediassa, The Washington Post kertoo.

Arvostelijoiden mielestä uuden yleisradiotoiminnan pitäisi olla poliittisesti riippumatonta. He näkevät Netanyahun aikeet selvänä hyökkäyksenä median vapautta kohtaan.

The Washington Postin mukaan Israelin journalistiliitto on pyytänyt oikeusministeriä tutkimaan Bitanin Facebook-tutkimusten laillisuutta.

Liiton puheenjohtaja Yair Tarchitskyn mielestä yleisradiotoiminnan sulkeminen vain siksi, että pääministeri ei voi hallita sitä muistuttaa totalitaarista hallintoa eikä demokraattista yhteiskuntaa.

Israel on sijalla 101 Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä. Vertailussa on mukana 180 maata.

