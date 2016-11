Lehdistönvapauspalkinto syyrialaiselle toimittajalle ja kiinalaisille kansalaisjournalisteille

Toimittajat ilman rajoja -järjestö julkisti maanantaina vuosittain myöntämänsä lehdistönvapauspalkinnon voittajat. Palkintoa on jaettu vuodesta 1992, ja tänä vuonna järjestö jakoi sen yhdessä TV5MONDE-kanavan kanssa.

Journalisti-kategoriassa palkinnon voitti syyrialainen freelance-toimittaja Hadi Abdullah. Perusteina palkinnolle pidettiin Abdullahin rohkeata raportointia Syyrian sodan riskialueilta, joille harva toimittaja on valmis menemään.

Abdullah on muun muassa ollut äärijärjestö Nusran rintaman sieppaamana ja selvinnyt kotiinsa tehdystä räjähdeiskusta, joka vaati hänen kollegansa hengen.

Kiinalainen uutissivusto 64Tianwang voitti palkinnon media-kategoriassa. Kansalaisjournalismia tarjoava sivusto on joutunut Kiinan hallituksen painostuksen kohteeksi ja useita sen toimittajia on ollut pidätettynä. Kaikesta huolimatta sivusto on pysynyt riippumattomana.

Kansalaisjournalisti-kategoriassa palkittiin kiinalaiset kansalaisjournalistit Lu Yuyu ja Li Tingyu. Toimittajapariskunta pidätettiin kesäkuussa mielenosoitusten ja lakkojen dokumentoinnista Kiinassa.

Palkinnot jaettiin tiistaina Ranskassa Strasbourgin kaupungissa järjestetyssä Euroopan neuvoston World Forum for Democracy -tapahtumassa.

Toimittajat ilman rajoja listaa Kiinan sijalle 176 ja Syyrian sijalle 177 lehdistönvapausindeksissään, jossa on mukana yhteensä 180 maata.

