Donald Trump ei antanut toimittajien matkustaa kanssaan tapaamiseen Barack Obaman kanssa

Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi valittu Donald Trump ei antanut toimittajien matkustaa mukanaan Washingtoniin hänen ja presidentti Barack Obaman tapaamiseen Valkoisessa talossa torstaina, kertoi uutistoimisto AP.

Uutistoimiston mukaan Trump pysytteli vaalipäivän jälkeisen keskiviikon näkymättömissä, eivätkä hänen taustajoukkonsa antaneet minkäänlaisia tietoja hänen aikatauluistaan, tekemisistään tai puhelinkeskusteluistaan häntä onnitelleiden valtioiden johtajien kanssa.

Useiden eri uutistoimistojen muodostama toimittajien joukko on seurannut kaikkia lähihistorian presidenttejä Valkoisen talon tiluksille mennessä tai sieltä poistuttaessa. Toimittajia on ollut mukana myös presidenttien ulkomaanmatkoilla ja jopa lomilla.

Toimintatavan avulla pieni toimittajajoukko kykenee keräämään uutismateriaalia useiden eri uutisorganisaatioiden yhteiskäyttöön. Näin myös saadaan välitöntä silminnäkijätietoa presidentin tapaamisista, sanomisista ja tavoista hoitaa virka-asioita.

Toimittajajoukot ovat olleet paikalla historiallisten tapahtumien, kuten presidentti John F. Kennedyn salamurhan hetkellä.

AP:n mukaan aikaisemmat presidentiksi valitut ovat pitäneet lehdistötilaisuuksia toimittajille välittömästi valintansa jälkeen. Trumpin toiminta voi enteillä pitkään toimittajien ja Yhdysvaltojen presidenttien välillä vallinneen läpinäkyvän toimintatavan muutosta.

”On hyväksymätöntä, että toimittajajoukon ei anneta raportoida Yhdysvaltojen seuraavan presidentin tekemisistä ja matkustaa hänen mukanaan”, sanoi Jeff Mason Valkoisen talon kirjeenvaihtajien yhdistyksestä, joka vastaa Valkoisen talon toimittajajoukon järjestämisestä.

Trumpin edustaja Hope Hicks kertoi kuitenkin Politico-lehdelle, että perinteinen toimittajien joukko pääsee aloittamaan toimintansa, kun Trump astuu presidentin virkaan.

Koko kampanjansa aikana Trump ei antanut toimittajien matkustaa mukanaan vaalitilaisuuksiin. Hän kielsi useiden medioiden pääsyn vaalikampanjansa lehdistötilaisuuksiin ja solvasi lehdistöä toistuvasti.

Lokakuussa Committee to Protect Journalists -järjestö luonnehti Trumpia vakavaksi uhaksi Yhdysvaltojen lehdistönvapaudelle, mikäli tämä valittaisiin presidentiksi. Toimittajat ilman rajoja -järjestö on kehottanut Trumpia kunnioittamaan lehdistönvapautta presidenttiytensä aikana.

