Internetin vapaus vähentynyt kuudetta vuotta peräkkäin – kymmeniä vangittu Facebook-päivitysten takia

Yhdysvaltalainen Freedom House -laitos julkisti vuosittaisen raporttinsa maailman internetin vapauden tilasta. Tuoreimman tutkimuksen mukaan internetin vapaus on vähentynyt maailmalla kuudetta vuotta peräkkäin.

Tutkimuksen otannassa oli mukana 65 maata kattaen 88 prosenttia maailman internetin käyttäjistä. Kaksi kolmasosaa maailman internetin käyttäjistä asuu laitoksen mukaan maissa, joissa maan hallintoa arvostelevia kirjoituksia sensuroidaan.

Tutkimus perustelee internetin vapauden vähentymistä muun muassa sillä, että eri maiden hallitusten tekemät rajoitukset sosiaalisiin medioihin sekä WhatsAppin kaltaisiin viestipalveluihin ovat lisääntyneet vuoden aikana.

Sosiaalisessa mediassa tehtyjen julkaisujen takia vangittiin ihmisiä yhteensä 38:ssa listauksen maassa viimeisen vuoden aikana. Suurimmassa osassa näistä maista pidätykset liittyivät Facebookin käyttöön. WhatsApp oli otantaan kuuluneissa maissa eniten rajoituksista tai käyttökatkoista kärsinyt palvelu.

Eri maiden hallitsijoita pilkkaavia kuvia tehneitä henkilöitä tuomittiin vankeuteen, ja kuvanjakopalveluita suljettiin. Useissa maissa laadittiin uusia lakeja, joiden perusteella yksityishenkilöiden internetin käyttöä pystyttiin tarkkailemaan tai rajoittamaan entisestään.

Kiina oli listauksessa eniten internetin käyttöä rajoittanut valtio, perässään Syyria ja Iran. Kiinan rikoslakiin hyväksyttiin lisäys, jonka perusteella huhupuheiden levittäminen sosiaalisessa mediassa voi johtaa seitsemän vuoden vankeustuomioon.

Vuoden 2015 tilastoon verrattuna eniten internetin vapaus väheni muun muassa Ugandassa, Bangladeshissa, Kambodžassa, Ecuadorissa ja Libyassa.

Lisäksi esimerkiksi Turkki tippui Freedom Housen tekemästä valtiokohtaisesta internetin vapauden luokituksesta ”osittain vapaa” kategoriaan ”ei vapaa”.

Listan kärkisijan jakavat Viro ja Islanti. Lievää parannusta sijoituksissa tapahtui yhteensä neljässätoista eri maassa, kuten Yhdysvalloissa, Sri Lankassa, Sambiassa ja Etelä-Afrikassa.

Katso taulukosta, miten eri maat sijoittuivat listauksessa internetin vapauden mukaan.

